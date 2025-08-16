قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب وقلق أوروربي من ضغط على زيلينسكي
حضور غير مسبوق.. محمد فؤاد يشعل مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي
محافظات

أحد رموز العمل الأهلى.. محافظ أسوان ينعى تقادم الليثى رجل المصالحات |صور

الشيخ تقادم الليثى
الشيخ تقادم الليثى
محمد عبد الفتاح

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الشيخ تقادم أحمد الليثى رجل المصالحات والإصلاح بين الناس، الذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ 95 عاماً حيث أفنى عمره بالسعى فى رئاسة لجان المصالحات ووئد الفتن بين العائلات والقبائل ومختلف الفئات ليس فقط على مستوى محافظة أسوان ، ولكن بجميع محافظات الصعيد بالكامل .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن الفقيد كان أحد رموز العمل الأهلى ، ونموذجاً مشرفاً لرجل الحكمة والعطاء حيث بذل جهوداً مخلصة على مدار عقود فى إنهاء النزاعات والخلافات بين العائلات والقبائل ، وساهم بدور بارز فى تعزيز روح المحبة والتسامح ليظل اسمه علامة مضيئة فى سجل رجال الخير والإصلاح .

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسوان فقدت قامة كبيرة ورمزاً وطنياً مخلصاً له أيادى بيضاء فى ميادين الخير والعمل المجتمعى، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

الشيخ تقادم

وفى مشهد مهيب ووسط أجواء من الحزن قام الآلاف من أهالى قرية العوينية بمركز إدفو شمال أسوان بتشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات.

وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من الأهالي الذين ودعوه بالدموع وترديد تكبيرات "الله أكبر"، وسط عبارات الرثاء والفقد، تقديرًا لما كان يتمتع به من مكانة اجتماعية ودور بارز في حل النزاعات ودعم جهود المصالحة بين العائلات والقبائل.

وشهدت قرية العوينية بمركز إدفو شمال أسوان، مسقط رأس الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر، اليوم السبت، توافد الالاف من أهالي القرية والقرى المجاوره ومحافظات الصعيد بأكملها لحضور جنازة الشيخ تقادم الشريف، الذى كان رمز من رموز المصالحات التي تركت بصمة فى القلوب لايمكن محوها ابدًا. 

وأدى الآلاف من أهالى قرية العوينية والقرى المجاوره ومحافظات الصعيد بأكملها صلاة الجنازة على الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر بعد وصول جثمانه إلى مسقط رأسه. 

وشيع جثمان الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر، اليوم السبت، إلى مثواه الأخير من داخل قرية العوينية بعد وصوله من القاهرة برفقة ذويه، حيث تم دفنه فى مسقط رأسه.

وانتشرت العديد من منشورات العزاء فى الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حزنًا على فقدان رمز من الرموز البارزة فى لجنة مصالحات صعيد مصر. 

