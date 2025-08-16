قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب وقلق أوروربي من ضغط على زيلينسكي
حضور غير مسبوق.. محمد فؤاد يشعل مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي
محافظات

حملة مكبرة بأسوان لإغلاق وتشميع6محلات مخالفة ورفع ومصادرة178من الإشغالات

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بعدد من المناطق والشوارع والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة بنطاق أحياء المدينة حيث نجحت جهود الحملة فى الإغلاق والتشميع لـ 6 محلات مخالفة ، كما أثمرت جهود الحملة عن رفع العديد من الإشغالات ، مع مصادرة  178 من المضبوطات المتنوعة .

وقد شارك فى أعمال الحملة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، علاوة على الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، مدعمين بالسيارات والمركبات لنقل المضبوطات ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ويأتى ذلك إستكمالاً لجهود المحافظة المستمرة للقضاء على العشوائيات وتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، وبناءاً على توجيهات من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتصدى لكافة أشكال التعدى والإشغال التى يقوم بها بعض المخالفين .

رفع الإشغالات

فيما أكد المحافظ على أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ، والتابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود ، وللهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة، قد أنشئت بقصر ثقافة أسوان ، وتم إعتمادها كفرقة تمثل مصر ومحافظة أسوان فى المسابقات الدولية ، وتقدم الفرقة نحو 12 رقصة شعبية مستوحاه من البيئة الأسوانية والنوبية  .

فيما ينفذ مهرجان " صيف بلدنا " بمحافظة الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى ، ممثلة فى الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية ، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى ، وفرع ثقافة الإسكندرية ، ويشهد المهرجان تقديم عروض مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الجمباز

انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الجمباز بنادي المقاولون

إمام عاشور

إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي الاثنين المقبل

محمد علي بن رمضان

الأهلي: إصابة بن رمضان خفيفة وجاهز لمواجهة المحلة

ملابس البحر .. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

