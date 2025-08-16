حملة مكبرة بأسوان لإغلاق وتشميع6محلات مخالفة ورفع ومصادرة178من الإشغالات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بعدد من المناطق والشوارع والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة بنطاق أحياء المدينة حيث نجحت جهود الحملة فى الإغلاق والتشميع لـ 6 محلات مخالفة ، كما أثمرت جهود الحملة عن رفع العديد من الإشغالات ، مع مصادرة 178 من المضبوطات المتنوعة .

وقد شارك فى أعمال الحملة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، علاوة على الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، مدعمين بالسيارات والمركبات لنقل المضبوطات ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ويأتى ذلك إستكمالاً لجهود المحافظة المستمرة للقضاء على العشوائيات وتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، وبناءاً على توجيهات من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتصدى لكافة أشكال التعدى والإشغال التى يقوم بها بعض المخالفين .

رفع الإشغالات

فيما أكد المحافظ على أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ، والتابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود ، وللهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة، قد أنشئت بقصر ثقافة أسوان ، وتم إعتمادها كفرقة تمثل مصر ومحافظة أسوان فى المسابقات الدولية ، وتقدم الفرقة نحو 12 رقصة شعبية مستوحاه من البيئة الأسوانية والنوبية .

فيما ينفذ مهرجان " صيف بلدنا " بمحافظة الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى ، ممثلة فى الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية ، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى ، وفرع ثقافة الإسكندرية ، ويشهد المهرجان تقديم عروض مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .