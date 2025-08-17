المحافظ يشيد بإعلان وزير الثقافة بتبنى الدولة لمشروع ذهب أسوان.. شاهد

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بإعلان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بتبنى الدولة لمشروع " ذهب أسوان " تحت إشراف ودعم محافظة أسوان ، والذى يقوم بتنفيذه الفنانين التشكيليين مها جميل وعلى عبد الفتاح ، مع العمل على تعميم هذه التجربة الفنية فى عدد من المحافظات السياحية، لإحياء الهوية المصرية المعاصرة ، وإبراز جماليات الفنون التشكيلية بإستغلال جدران المبانى والعمارات السكنية .

وأكد المحافظ ، أن المحافظة حرصت على دعم المشروع لإستكمال المزيد من اللوحات الفنية التى تجسد التراث والطابع الأسوانى الأصيل ، وهو ما قام بتنفيذه الفنانين ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق السادات بطول 4 كم ، كما تم وسيتم تنفيذه فى عدد من المواقع الأخرى فى إطار خطة تطوير وتجميل عروس المشاتى .

مشروع " ذهب أسوان "

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ أسوان، قام مؤخراً بتفقد مشروع " ذهب أسوان " ، حيث حرص على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والمالى للفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح أثناء قيامهم بتنفيذ اللوحات الفنية على واجهات 4 عمارات سكنية بإرتفاع يصل لنحو 20 متراً ، لتصبح أعمالهم علامة خاصة بزهرة الجنوب وإضافة هامة وواجهة مشرفة أمام ضيوف وزائرى من السائحين ، وأيضاً المصريين ، فضلاً عن أبناء هذه المحافظة العريقة .

وسبق أن قام الفنانين بتنفيذ مشروعات مماثلة على جدران خزان المياه الرئيسى بمحطة فريال ، وأيضاً عدد من المدارس والمنشآت ومحولات الكهرباء ، بالإضافة إلى مواقع سياحية منها تجميل الموتيلات والمنازل بالقرية النوبية بغرب سهيل .

فيما عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم ، حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال ، أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف ، ولذا فقد تم تشكيل لجان الحصر الواردة بالقانون بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة .