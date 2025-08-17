قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المحافظ يشيد بإعلان وزير الثقافة بتبنى الدولة لمشروع ذهب أسوان.. شاهد

محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بإعلان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بتبنى الدولة لمشروع " ذهب أسوان " تحت إشراف ودعم محافظة أسوان ، والذى يقوم بتنفيذه الفنانين التشكيليين مها جميل وعلى عبد الفتاح ، مع العمل على تعميم هذه التجربة الفنية فى عدد من المحافظات السياحية، لإحياء الهوية المصرية المعاصرة ، وإبراز جماليات الفنون التشكيلية بإستغلال جدران المبانى والعمارات السكنية .

وأكد المحافظ ، أن المحافظة حرصت على دعم المشروع لإستكمال المزيد من اللوحات الفنية التى تجسد التراث والطابع الأسوانى الأصيل ، وهو ما قام بتنفيذه الفنانين ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق السادات بطول 4 كم ، كما تم وسيتم تنفيذه فى عدد من المواقع الأخرى فى إطار خطة تطوير وتجميل عروس المشاتى .

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ أسوان، قام مؤخراً بتفقد مشروع " ذهب أسوان " ، حيث حرص على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والمالى للفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح أثناء قيامهم بتنفيذ اللوحات الفنية على واجهات 4 عمارات سكنية بإرتفاع يصل لنحو 20 متراً ، لتصبح أعمالهم علامة خاصة بزهرة الجنوب وإضافة هامة وواجهة مشرفة أمام ضيوف وزائرى من السائحين ، وأيضاً المصريين ، فضلاً عن أبناء هذه المحافظة العريقة .

وسبق أن قام الفنانين بتنفيذ مشروعات مماثلة على جدران خزان المياه الرئيسى بمحطة فريال ، وأيضاً عدد من المدارس والمنشآت ومحولات الكهرباء ، بالإضافة إلى مواقع سياحية منها تجميل الموتيلات والمنازل بالقرية النوبية بغرب سهيل .

فيما عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم ، حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال ، أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف ، ولذا فقد تم تشكيل لجان الحصر الواردة بالقانون بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

