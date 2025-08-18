جامعة أسوان تطلق مبادرة كن مستعدا لتأهيل الشباب لسوق العمل

أطلق المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان فعاليات مبادرة “كن مستعداً " ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى .

ويتم ذلك بمشاركة مجموعتين من طلاب وخريجي الجامعة، وذلك بهدف تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل المحلي والدولى .

شهد الافتتاح حضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان،الذي اكد علي إن جامعة أسوان حريصة على دعم أبنائها من الطلاب والخريجين عبر المبادرات التدريبية التي تواكب رؤية الدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، ومبادرة ’كن مستعدًا‘ تجسد خطوة مهمة نحو إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع والريادة.

كن مستعداً

وأضاف" نصرت" انه تتضمن المبادرة برامج تدريبية متكاملة منها المهارات الأساسية للانخراط في سوق العمل،ومهارات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال ، وكتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية،ومهارات التواصل الفعّال وبناء الشخصية المهنية.

واوضحت ليلى رمضان سعدي، مدير المركز، على أهمية المبادرة بالنسبة للطلاب والخريجين، مشيرة إلى استعداد المركز الكامل لتنفيذها بدعم وزارة التعليم العالي، وبرعاية معالي الوزير، وتحت إشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس الجامعة.

وانطلقت أولى الجلسات التدريبية بقيادة المدربتين منى فؤاد اخصائي التطوير المهني ، ورؤية مصطفى اخصائي البيانات والمعلومات وبحضور فريق عمل المركز الدكتورة شيماء كمال ، مسئول التوظيف بالمركز، مكرم خوجلي، منسق التدريب.



وتؤكد إدارة المركز الجامعي للتطوير المهني أن المبادرة تمثل فرصة ذهبية لطلاب السنة النهائية وخريجي السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تتيح لهم تدريبًا عمليًا، شهادات معتمدة، ودعمًا من منصات رقمية حديثة، بالإضافة إلى رعاية صندوق تطوير التعليم وكبرى المنظمات العالمية.

وفي ختام الفعاليات، أشادت إدارة الجامعة بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين، مؤكدة أنهم نموذج مُشرّف يعكس جدية شباب أسوان وطموحهم الكبير. كما دعت جميع طلاب الجامعة وخريجيها إلى الإسراع في الالتحاق بالمبادرة والاستفادة من برامجها، التي تُعد بوابة حقيقية للانطلاق نحو مستقبل مهني واعد.