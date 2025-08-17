قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
محافظات

إزالة 73حالة تعد بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ27

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 22 أغسطس الجارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد الأراضى المتعدى عليها .

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ لإجتماع متابعة جهود هذه المرحلة والتى أثمرت حتى الآن عن إزالة 73 حالة تعدى بمساحة 16 ألف و 151 م2 ، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، ورؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تحقيق التعاون بين الجميع ، والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن من أجل الوصول لتحقيق المستهدف بإزالة مختلف أشكال التعدى للحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه .

إزالة التعديات

وكلف المحافظ بأن يتم بالتوازى إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، ولاسيما بأنه يتم متابعة كافة الجهود من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

هذا وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة التفاعل مع الشكاوى الجماهيرية ، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى نظراً لإرتفاع درجات الحرارة .

قام المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتفقد عدد من محطات وروافع مياه الشرب ، ولاسيما التى تغذى المناطق والأحياء السكنية والقرى الواقعة على مرتفعات جبلية من أهمها محطات فريال وجبل تقوق ، وأيضاً روافع المحمودية ( 1 و 2 ) ، وكذلك روافع الصداقة الجديدة ( 1 و 2 ) ، بالإضافة إلى رافع السلخانة ، فضلاً عن رافع صالح حرب بقرية أبو الريش قبلى ، علاوة على تفقد جراجات الصرف الصحى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

