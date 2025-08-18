قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يدشن عبارة السباعية بعد رفع كفاءتها

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

دشن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبارة السباعية التى شهدت مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية بتكلفة 4 مليون جنيه بقدرة 220 حصان، لتستوعب 100 راكب و 6 سيارات صغيرة ، فضلاً عن الروافع والغواطس وكابينة القيادة ومقاعد ومظلات جمالية للركاب ، علاوة على توافر وسائل السلامة والصحة المهنية من معدات وأدوات ووسائل الإنقاذ. 

أثناء تفقده لمكونات العبارة برفقة عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، وشوقى مصطفى رئيس مدينة السباعية ، أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بأهمية إجراء الصيانة الدورية ، والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لنقل المواطنين لجانبى نهر النيل الشرقى والغربى ، وتشغيل هذه العبارة سيتواكب معه تشغيل عبارة فارس 2 ، والجارى تنفيذ أعمال الصيانة لها ، وأيضاً 2 لنش بما يساهم بدوره فى توفير وسائل نقل نهرى أمنة لخدمة أكثر من 40 ألف نسمة. 

 

يأتى ذلك مع تنفيذ مشروعات متتالية للإرتقاء والنهوض بقطاع النقل النهرى ، ومن بينها رفع كفاءة وإصلاح عدد من العبارات بمركز دراو ، ومنها عبارة السلام والمنصورية لخدمة أهالى قرية المنصورية حيث يتم رفع كفاءة العبارات واللنشات ضمن الخطة الإستثمارية للعام للحالى 2026/2025 بتكلفة 16 مليون جنيه .

وكلف المحافظ بقيام فرع هيئة النقل النهرى ومديرية الرى والجهات المختصة بتنفيذ أعمال التكريك للجزء الأمامة من مرسى السباعية لتسهيل حركة الملاحة النهرية للعبارة واللنشات الأخرى، وعدم تعارضها مع حركة البواخر والفنادق العائمة السياحية والدهبيات العابرة بمجرى نهر النيل.


قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع إنشاء ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية ضمن سلسلة مشروعات ممشى أهل مصر، والذى يجرى تنفيذه بطول 800 متر، وبعرض 12 متر،  وبتكلفة 20 مليون جنيه، وبنسبة 80 ٪ حيث من المقرر إفتتاحه بنهاية أكتوبر الجارى. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

