محافظ أسوان يدشن عبارة السباعية بعد رفع كفاءتها

دشن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبارة السباعية التى شهدت مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية بتكلفة 4 مليون جنيه بقدرة 220 حصان، لتستوعب 100 راكب و 6 سيارات صغيرة ، فضلاً عن الروافع والغواطس وكابينة القيادة ومقاعد ومظلات جمالية للركاب ، علاوة على توافر وسائل السلامة والصحة المهنية من معدات وأدوات ووسائل الإنقاذ.

أثناء تفقده لمكونات العبارة برفقة عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، وشوقى مصطفى رئيس مدينة السباعية ، أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بأهمية إجراء الصيانة الدورية ، والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لنقل المواطنين لجانبى نهر النيل الشرقى والغربى ، وتشغيل هذه العبارة سيتواكب معه تشغيل عبارة فارس 2 ، والجارى تنفيذ أعمال الصيانة لها ، وأيضاً 2 لنش بما يساهم بدوره فى توفير وسائل نقل نهرى أمنة لخدمة أكثر من 40 ألف نسمة.

يأتى ذلك مع تنفيذ مشروعات متتالية للإرتقاء والنهوض بقطاع النقل النهرى ، ومن بينها رفع كفاءة وإصلاح عدد من العبارات بمركز دراو ، ومنها عبارة السلام والمنصورية لخدمة أهالى قرية المنصورية حيث يتم رفع كفاءة العبارات واللنشات ضمن الخطة الإستثمارية للعام للحالى 2026/2025 بتكلفة 16 مليون جنيه .

وكلف المحافظ بقيام فرع هيئة النقل النهرى ومديرية الرى والجهات المختصة بتنفيذ أعمال التكريك للجزء الأمامة من مرسى السباعية لتسهيل حركة الملاحة النهرية للعبارة واللنشات الأخرى، وعدم تعارضها مع حركة البواخر والفنادق العائمة السياحية والدهبيات العابرة بمجرى نهر النيل.



قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع إنشاء ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية ضمن سلسلة مشروعات ممشى أهل مصر، والذى يجرى تنفيذه بطول 800 متر، وبعرض 12 متر، وبتكلفة 20 مليون جنيه، وبنسبة 80 ٪ حيث من المقرر إفتتاحه بنهاية أكتوبر الجارى.