الرئيس السيسي: ترامب هو الوحيد القادر على تحقيق السلام في منطقتنا.. فيديو

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجها له التحية على تحقيق هذا الإنجاز الرائع والعظيم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أنت الوحيد القادر على تحقيق السلام في منطقتنا.

وأكد الرئيس السيسي: نريد تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح كل الرهائن وتسليم الجثث إلى ذويهم ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لاستكمال باقي المراحل في المفاوضات.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زعيم قوي.

وقال ترامب في كلمته بقمة شرم الشيخ للسلام،: "مصر لعبت دورا مهما للغاية في إنهاء الحرب في غزة، والولايات المتحدة مع الرئيس المصري حتى النهاية".