الرئيس السيسي: أمامنا فرصة تاريخية لبناء شرق أوسط جديد ينعم بالسلام والأمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على وضع الأسس اللازمة للمضي قدمًا في عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.



مواجهة الإرهاب والتطرف برؤية موحدة

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قمة السلام المنعقدة في شرم الشيخ، أن مصر تستشرف مستقبلًا أفضل، مشيرًا إلى أن شعوب الشرق الأوسط أمامها فرصة تاريخية ربما تكون الأخيرة كي تنعم بالسلام والأمن، وتواجه الإرهاب والتطرف برؤية موحدة.

الصراعات والدمار

وأضاف الرئيس السيسي أن هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي تتطلع مصر إلى تحقيقه، شرق يقوم على التنمية والتعاون، ويضمن لشعوبه الأمان والاستقرار بعيدًا عن الصراعات والدمار.