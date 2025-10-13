ترامب: إيران تدعم وقف إطلاق النار.. وكل ما فعلته في حياتي وقف الحروب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن كل ما قام به خلال مسيرته السياسية «هو وقف الحروب وتحقيق السلام».

إعادة الإعمار خطوة ضرورية

وأضاف ترامب، خلال كلمته عقب وصوله إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، أن هناك «الكثير من الأشياء التي يجب تنظيفها في غزة، مثل الأنقاض»، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار خطوة ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

تعزيز الجهود الدولية

وتأتي تصريحات ترامب في إطار قمة السلام المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول، لبحث سبل التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.