الرئيس السيسي يطلب دعم ترامب لإعادة إعمار غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل انطلاق فعاليات قمة السلام المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، والتي تناقش سبل تحقيق التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بمشاركة الرئيس ترامب في القمة، مؤكدًا أن وجوده يعكس اهتمام الولايات المتحدة بدعم جهود السلام في المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى دعم أمريكي فاعل من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل، ودفع جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود الدولية لضمان استقرار المنطقة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

دور مصر والرئيس السيسي

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره الكبير لدور مصر والرئيس السيسي في دعم السلام، مؤكدًا حرصه على مواصلة التعاون مع القاهرة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.