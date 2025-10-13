تحيا مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.. لقاء سويدان تعلق على قمة شرم الشيخ

علقت الفنانة لقاء سويدان ، على قمة شرم الشيخ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قالت لقاء سويدان لصدي البلد “تحيا مصر و السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

و تابعت لقاء سويدان اتفاق شرم الشيخ خطوة إيجابية نحو السلام فى المنطقة وهو ما يؤكد إهتمام مصر الكبير بالقضية الفلسطينية.

اختتمت لقاء سويدان : الرئيس السيسي يستحق التحية والتقدير لما فعله

منذ بداية الحرب وحتى الآن وكيفية إدارته لهذه الحرب ورفضه التام لتهجير الفلسطينيين وهو ما ساهم بشكل كبير فى إقامة دولة فلسطين.

يذكر أن وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في اجتماع على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، ضم ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع عُقد بهدف التنسيق بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر 2025، والبناء في هذا الصدد على الزخم الذي ولدته قمة شرم الشيخ للسلام.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تشجيع الدول الأوروبية لكل الأطراف المعنية على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أن مصر والأردن تدربان عدداً من أفراد الشرطة الفلسطينية، وأنه من المهم تقديم الدول الأوروبية الدعم لمصر والأردن في هذا الصدد؛ لمواصلة التدريب وتوسيع نطاقه.