قرار جديد من فيفا يحسم مصير صلاح ومرموش قبل أمم إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، يوم الإثنين، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الأندية التي تضم لاعبين مشاركين في كأس أمم إفريقيا المقبلة إمكانية الاحتفاظ بهم حتى موعد محدد، قبل انضمامهم الرسمي إلى منتخباتهم.

وتقام النسخة الجديدة من البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، وسط استعدادات مكثفة للمنتخبات المشاركة، وعلى رأسها منتخب مصر المتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، ثم جنوب إفريقيا في 26 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم لقاءات المجموعة بمواجهة أنجولا يوم 29. كما يخوض الفراعنة مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر، في إطار التحضيرات النهائية للبطولة، على أن ينطلق المعسكر الأولي يوم الأربعاء المقبل، ويتوجه الفريق بعدها إلى المغرب يوم 17 ديسمبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تواصل في الأيام الماضية مع ليفربول ومانشستر سيتي لبحث إمكانية الحصول على محمد صلاح وعمر مرموش مبكرًا، رغبة في إشراكهما في ودية نيجيريا، إلا أن موقف الأندية الإنجليزية ظل مرتبطًا بقرارات فيفا.

وذكرت تقارير سابقة أن الأندية كانت تخشى إجبارها على التخلي عن لاعبيها قبل فترة طويلة من انطلاق البطولة، وهو ما كان سيحرمها من خدماتهم في عدد أكبر من المباريات.

لكن الصحفي كيث داوني، عبر شبكة "سكاي سبورتس"، أوضح أن فيفا أبلغ الأندية بإمكانية الاحتفاظ باللاعبين المشاركين في البطولة حتى 15 ديسمبر، وهو ما يمنح الأندية مرونة أكبر قبل السماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم.

وفي حال تأكيد القرار رسميًا، سيبقى محمد صلاح قادرًا على خوض مباراة ليفربول أمام برايتون يوم 13 ديسمبر، كما سيبقى عمر مرموش متاحًا لمانشستر سيتي حتى مواجهة كريستال بالاس يوم 14 من الشهر نفسه.