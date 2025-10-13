المصريين الأحرار: قمة شرم الشيخ للسلام إنجاز رئاسي تاريخي

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالنجاح الكبير الذي حققته قمة شرم الشيخ للسلام، واصفًا إياها بأنها قمة تاريخية وعالمية تمثل نقطة تحول محورية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومفترق طرق لمستقبل الشرق الأوسط بأسره.

وأكد الحزب، في بيان، أن القيمة الحقيقية للقمة؛ تنبع من توقيتها الدقيق، إذ جاءت والمنطقة على شفا حرب شاملة، لتؤكد القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدبلوماسية الرئاسية المصرية، بسواعد الخارجية والمخابرات العامة، قادرة على صناعة فجر الأمل في أحلك ساعات الظلام.

وأشار البيان إلى أن التحرك المصري جاء ثمرة تخطيط دبلوماسي رئاسي مستنير وإيمان راسخ بقدرة الحوار على صنع السلام، وأن القمة وضعت الأساس لأول مسار عملي لإنهاء دوامة العنف وبلورة رؤية واضحة شاملة لإعادة الاستقرار للمنطقة.

وأكد البيان أن الرؤية الرئاسية تُجسد ثبات الموقف المصري التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي حلول جزئية أو مؤقتة، مع التمسك بعدم المساس بحقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم.

كما أشاد الحزب بالطابع الدولي غير المسبوق للقمة، مؤكدًا أن حضور القوى العالمية الكبرى يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدور مصر كقوة إقليمية عظمى وركيزة أساسية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ووجّه الحزب، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وللقادة المشاركين في القمة، والذين شكلوا تعاونًا قويا مع الجهود المصرية لإنجاحها.

واختتم الحزب بيانه، بقوله إن النجاح الكبير للقمة نتاج مسار طويل من الجهود الدبلوماسية المصرية المتواصلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تبنّي مخرجاتها وتحويلها إلى خطوات عملية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتنهي معاناته الإنسانية.. تحيا مصر قوية بقيادتها وشعبها.. راعية للسلام وداعمة للاستقرار العالمي.