على الهواء من شرم الشيخ.. الرئيس السيسي يمنح ترامب قلادة النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم يشهد اليوم لحظة تاريخية فارقة في شرم الشيخ، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ الشرق الأوسط، مشيدًا بشجاعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهوده التي ساهمت في تحقيق السلام بالمنطقة.

ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الشركاء في الولايات المتحدة وتركيا وقطر على جهودهم المخلصة، مؤكدًا أن خطة الرئيس ترامب كانت عاملًا أساسيًا في وقف إطلاق النار في غزة.



اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار مصر اهداء الرئيس الأمريكي قلادة النيل التي تعطي للرؤساء والملوك.

وقال الرئيس: السادة الحضور،

قبل أن اختم كلمتي، وتقديراً لجهود الرئيس دونالد ترامب، فإنني أود أن أعلن أمام الحضور الكريم قرار مصر إهداء فخامته "قلادة النيل"، وهي الأرفع والأعظم شأناً وقدراً بين الأوسمة المصرية، وتمنح لرؤساء الدول ولمن يقدمون خدمات جليلة للإنسانية...