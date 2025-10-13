رئيس وزراء باكستان: أرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد إيقافه 8 حروب

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إن اليوم أحد أعظم الأيام في التاريخ الحديث لأن السلام تحقق بعد جهود مضنية، قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هو عن حق رجل سلام، يقوم بجهود لا تكل ولا تمل عبر شهور ليلا ونهارا لجعل هذا العالم سلام.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، أن باكستان رشحت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنيل جائزة نوبل للسلام، بسبب جهوده الهائلة في إيقاف الحرب بين الهند وباكستان.

وتابع: واليوم مرة أخرى أود أن أرشح هذا الرئيس العظيم لجائزة نوبل للسلام لأنني أشعر عن صدق أنه الشخص الأكثر صدقا واستحقاقا لجائزة السلام لانه استحضر السلام في جنوب شرق آسيا واليوم هنا في شرم الشيخ يحقق السلام في غزة الذي سينقذ الملايين في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني خلال كلمته: أقدم للرئيس الأمريكي تحياتي على رؤيته واعتقد أنه هو الرجل الذي احتاجه العالم في هذا التوقيت، فالعالم سيتذكرك دائما بأنك الرجل الذي حقق السلام وأوقف 8 حروب حتى اليوم.