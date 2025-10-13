قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء باكستان: ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام
الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس وزراء باكستان: أرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد إيقافه 8 حروب

محمد شحتة

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إن اليوم أحد أعظم الأيام في التاريخ الحديث لأن السلام تحقق بعد جهود مضنية، قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هو عن حق رجل سلام، يقوم بجهود لا تكل ولا تمل عبر شهور ليلا ونهارا لجعل هذا العالم سلام.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، أن باكستان رشحت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنيل جائزة نوبل للسلام، بسبب جهوده الهائلة في إيقاف الحرب بين الهند وباكستان.

وتابع: واليوم مرة أخرى أود أن أرشح هذا الرئيس العظيم لجائزة نوبل للسلام لأنني أشعر عن صدق أنه الشخص الأكثر صدقا واستحقاقا لجائزة السلام لانه استحضر السلام في جنوب شرق آسيا واليوم هنا في شرم الشيخ يحقق السلام في غزة الذي سينقذ الملايين في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني خلال كلمته: أقدم للرئيس الأمريكي تحياتي على رؤيته واعتقد أنه هو الرجل الذي احتاجه العالم في هذا التوقيت، فالعالم سيتذكرك دائما بأنك الرجل الذي حقق السلام وأوقف 8 حروب حتى اليوم.

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

