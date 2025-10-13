قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
برلمان

برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد المكانة المحورية لمصر كصانع رئيسي للسلام

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
محمد الشعراوي

أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية القمة المصرية-الأمريكية للسلام ووقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أنها تؤكد على الدور المحوري لمصر حيث أن استضافة مصر لها، وتوقيت انعقادها الحاسم، يؤكد المكانة المحورية لمصر كصانع سلام رئيسي وكضامن للاستقرار الإقليمي.

وثمن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم،: النتائج الإيجابية التي توصلت إليها القمة المصرية-الأمريكية التاريخية التي استضافتها مصر، لبلورة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحضور الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة القيادية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن ما يميز هذه القمة هو الحضور الدولي الكبير  من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى إن هذا التجمع الرفيع المستوى ليس مجرد دليلا على حجم الأزمة، بل هو رسالة واضحة وقوية بأن العالم بات موحدًا في ضرورة إنهاء العنف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ورفض سياسة الأمر الواقع.

كما ثمن دور القيادة المصرية، التي لم تتوانَ لحظة عن حمل لواء الوساطة الصعبة والمعقدة، ونجحت ببراعة في قيادة الأطراف إلى نقطة الاتفاق.

وقال: ننظر إلى مخرجات القمة كإنجاز دبلوماسي عظيم، ليس فقط لتثبيتها لوقف إطلاق النار، بل ولإطلاقها لخارطة طريق تشمل: ضمان التدفق الآمن واللامشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتأسيس لآلية دولية فاعلة لإعادة الإعمار السريع والمستدام لغزة، وإعادة تفعيل الأفق السياسي العادل والمنصف.

واستطرد،: لقد أظهرت هذه القمة أن السلام في المنطقة لا يمكن أن يكون مجرد أمن لطرف واحد، بل هو منظومة متكاملة لا تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في دولته المستقلة.

ودعا السلاب، المجتمع الدولي وكافة الأطراف المشاركة، إلى تحويل التعهدات والبيانات الصادرة عن هذه القمة إلى إجراءات عملية ملموسة على الأرض، وضمان أن يكون هذا الاتفاق بداية النهاية لحلقة العنف المتكررة، وبداية لمرحلة جديدة من البناء والتعايش السلمي في الشرق الأوسط.

محمد السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب غزة

