قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قمة شرم الشيخ رسالة مصر للعالم بأن كفى حربًا ومرحبًا بالسلام

قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة
قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة
حسن رضوان

أعرب النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية عن اعتزازه بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشهد حضورًا دوليًا واسعًا يتقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من زعماء العالم وقادة المنظمات الدولية.

وأكد النائب عادل عتمان أن هذه القمة تمثل حدثًا تاريخيًا ورسالة قوية من مصر إلى العالم بأن السلام هو خيار الشعوب الحرة، وأن مصر ستظل دائمًا منبرًا للحوار الدولي وبيتًا لكل المبادرات الهادفة إلى إنهاء الصراعات وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جسّدت رؤية مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وضرورة وقف الحرب في قطاع غزة حيث قال الرئيس في كلمته "أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبضيوفنا الكرام المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام. من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا.. ومرحبًا بالسلام.»

وأكد النائب عادل عتمانً أن هذه الكلمات تعبر عن جوهر الموقف المصري الإنساني والسياسي ووتُبرز القيادة الحكيمة للرئيس السيسي التي جعلت من مصر مركزًا عالميًا لصناعة السلام وحشد الإرادة الدولية نحو إنهاء معاناة المدنيين في غزة.

كما ثمّن الاستقبال الحافل الذي خصّ به الرئيس السيسي الرئيس دونالد ترامب وزعماء العالم المشاركين، مؤكدًا أن هذا اللقاء التاريخي يعكس الثقة الدولية في الدور المصري وقدرتها على قيادة الجهود نحو تسوية شاملة وعادلة تعيد الأمن إلى المنطقة.

واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل نقطة تحول محورية في مسار العلاقات الدولية، وفرصة لتوحيد الجهود من أجل إنهاء الحروب وبناء مستقبل يسوده التعاون والتفاهم بين الشعوب.

عادل مأمون عتمان حزب الجبهة الوطنية مجلس الشيوخ قمة شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات الألعاب في 2025 .. وأحدث هاتف ذكي

جهاز لوحي

بمواصفات جذابة وسعر تنافسي.. فيفو تطلق أول جهاز لوحي جديد.. إليك أهم مواصفاته

هاتف سامسونج

بإمكانية الإتصال عبر الأقمار الصناعية .. إليك مواصفات أحدث هاتف من سامسونج

بالصور

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد