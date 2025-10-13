برلماني: قمة شرم الشيخ رسالة مصر للعالم بأن كفى حربًا ومرحبًا بالسلام

أعرب النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية عن اعتزازه بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشهد حضورًا دوليًا واسعًا يتقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من زعماء العالم وقادة المنظمات الدولية.

وأكد النائب عادل عتمان أن هذه القمة تمثل حدثًا تاريخيًا ورسالة قوية من مصر إلى العالم بأن السلام هو خيار الشعوب الحرة، وأن مصر ستظل دائمًا منبرًا للحوار الدولي وبيتًا لكل المبادرات الهادفة إلى إنهاء الصراعات وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جسّدت رؤية مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وضرورة وقف الحرب في قطاع غزة حيث قال الرئيس في كلمته "أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبضيوفنا الكرام المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام. من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا.. ومرحبًا بالسلام.»

وأكد النائب عادل عتمانً أن هذه الكلمات تعبر عن جوهر الموقف المصري الإنساني والسياسي ووتُبرز القيادة الحكيمة للرئيس السيسي التي جعلت من مصر مركزًا عالميًا لصناعة السلام وحشد الإرادة الدولية نحو إنهاء معاناة المدنيين في غزة.

كما ثمّن الاستقبال الحافل الذي خصّ به الرئيس السيسي الرئيس دونالد ترامب وزعماء العالم المشاركين، مؤكدًا أن هذا اللقاء التاريخي يعكس الثقة الدولية في الدور المصري وقدرتها على قيادة الجهود نحو تسوية شاملة وعادلة تعيد الأمن إلى المنطقة.

واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل نقطة تحول محورية في مسار العلاقات الدولية، وفرصة لتوحيد الجهود من أجل إنهاء الحروب وبناء مستقبل يسوده التعاون والتفاهم بين الشعوب.