برلماني: قمة شرم الشيخ تعيد الزخم لجهود إنهاء الصراع وإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بالجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ للسلام محطة فارقة في مسار الأحداث الإقليمية، بعدما نجحت في جمع أطراف الصراع والقوى الدولية على طاولة واحدة للحوار بهدف تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار " يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد إلى أن القمة جاءت استمرارًا للنهج المصري القائم على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذه القمة التاريخية تمثل تجسيدًا لدورها المحوري في حماية الأمن القومي العربي والإقليمي، وترسيخ مبادئ الحوار كسبيلٍ لإنهاء النزاعات.



وأشار عضو النواب إلى أن ما يحدث في شرم الشيخ بداية لمسار جديد نحو سلام دائم وشامل يضمن استقرار الشعوب ويعيد الأمل إلى المنطقة، مؤكدا أن مصر ستواصل دورها كقوة توازن وحكمة في مواجهة التحديات .