قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
بتوجيه من القيادة السياسية.. الجهاز المصرفي يدعم الصناعات الحرفية لتوفير فرص العمل

محمد يحيي

توجه القيادة السياسية الجهاز المصرفي بالعمل المستمر على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما في ذلك قطاع الصناعات الحرفية واليدوية لما لها من آثار استراتيجية في تمكين  الفئات المهمشة وتوفير فرص عمل مستدامة لتلك أصحاب تلك الصناعات والتركيز على الهوية المصرية.

وتتجلى تلك الاجراءات من خلال توجيه البنوك المصرية الحكومية والخاصة بالتواجد المستمر في الفعاليات الهامة على مستوي محافظات مصر وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بما ذلك معرض تراثنا في نسخته الجديدة والذي يستمر بمختلف المدن المصرية خلال العام الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشرف على اطلاقه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويُعد معرض "تراثنا" من أهم الفعاليات التسويقية والثقافية في مصر والعالم العربي لعشاق الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، حيث يشارك فيه أكثر من ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون أكثر من 30 قطاعاً تراثياً من قرابة 6 سنوات.

وفي النسخة الجديدة؛ شهد معرض "تراثنا" تطوراً ملحوظاً في حجم المشاركة وتنوع المعروضات وجودتها، ليصبح منصة رئيسية لدعم الصناعات التراثية وإحياء الحرف التقليدية التي تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية المصرية.

البنوك الحكومية في قلب الحدث

واعلن بنك القاهرة التابع للحكومة استمرار مواصلة الدعم لقطاع الصناعات الحرفية وخصوصا في معرض تراثنا للعام الخامس على التوالي في دورته السابعة.

شراكة البنك تأتي من منطلق استراتيجيته في تمكين أصحاب الحرف اليدوية ودعم مشروعاتهم الصغيرة، من خلال إتاحة فرص تسويقية متميزة تُمكّنهم من تطوير منتجاتهم والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير سبل الدعم للمشروعات التراثية.

وأكدت هايدي النحاس، رئيس مجموعة اتصالات المؤسسة والاستدامة والتمويل المستدام بالبنك ، أن محاور استراتيجية البنك في مجال العمل المجتمعي ترتكز على دعم جهود التمكين الاقتصادي، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بدعم الحرف اليدوية والتراثية لما تمثله من قيمة ثقافية واقتصادية كبيرة، مشيرةً إلى أن البنك يحرص سنوياً على التواجد في معرض "تراثنا" للمساهمة في إتاحة الفرص التسويقية للعارضين ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية داخل السوق المصري وخارجه.

