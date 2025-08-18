محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء ممشى بكورنيش النيل بمدينة السباعية

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع إنشاء ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية ضمن سلسلة مشروعات ممشى أهل مصر، والجارى تنفيذه بطول 800 متر، وبعرض 12 متر، وبتكلفة 20 مليون جنيه، وبنسبة 80 ٪ حيث من المقرر افتتاحه بنهاية أكتوبر المقبل.

وحرص المحافظ للإستماع لشرح عن الجهود الجارية لتنفيذ مشروع كورنيش النيل من شوقى مصطفى رئيس مدينة السباعية، فى حضور عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو.

وأكد المحافظ أن الفترة الحالية شهدت استكمال أعمال تطوير وتجميل شامل للممشى بمدن أسوان وإدفو وأبو سمبل السياحية ، وأيضاً لقرية فارس بمركز كوم أمبو ، فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ الستينيات من القرن الماضى ، ويتم وضع اللمسات الجمالية لهذه المشروعات لتكون بمثابة واجهة حضارية على صفحة نهر النيل الخالد تبهر المواطنين والزائرين لعروس المشاتى من الأفواج السياحية.

يأتى ذلك ملحمة عظيمة من معدلات الإنجاز تشهدها مختلف المشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام على أرض محافظة أسوان ضمن الجهود الكبرى داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومن بينها تنفيذ سلسلة مشروعات ممشى أهل مصر لكل الأسوانين .

جولة ميدانية



كما حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل الشيخ تقادم أحمد الليثى رجل المصالحات والإصلاح بين الناس وذلك بمقر العائلة بساحة آل تقادم بقرية العوينية بمركز إدفو ، وذلك تقديراً وعرفاناً لدوره فى خدمة المجتمع بإعتباره قيمة وقامة للإصلاح ورمز للحكمة فى صعيد مصر.

وأثناء تقديمه لواجب العزاء برفقة القيادات التنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الشيخ تقادم الليثى ترك لنا إرثاً خالداً من الحكمة والفضل سطره بأحرف من نور طيلة حياته ، فقد حقن الله بفضل سعيه الإنسانى وفطنته لوئد الفتن دماء كثيرة ، وصان بيوتاً عديدة من الإنهيار ، وحفظ أعراضاً من الضياع ، ولهذا فقد صار أسمه مقترناً بالخير ، وستظل ذكراه كرجل عادل وحكيم رمزاً للسلام والسلم المجتمعى ، وتاريخاً ناصعاً للمجالس العرفيةة .