قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025
نائبة: الدبلوماسية المصرية تثبت ريادتها في وقف الحرب على غزة واستقرار المنطقة
نبيل فهمي.. خبرة نصف قرن تقوده إلى الجامعة العربية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
ننتظر الرد.. مصادر مصرية: الجانب الإسرائيلي تسلم مقترح الوسطاء بعد موافقة حماس
غلق ستاد القاهرة لنهاية أغسطس بسبب الصيانة ونقل المباريات لملاعب بديلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يناشد أصحاب طلبات التقنين بسرعة استكمال الإجراءات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا تنسيقيا لتحديد المهام والتكليفات لزيادة معدلات ونسب الإنجاز في ملف تقنين و استرداد أراضى الدولة.

يأتي ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات إنهاء ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة، ووفقاً للتنسيق المتواصل بين الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

وأثناء الاجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، ومسئولى الجهات المختصة، ناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب طلبات التقنين بسرعة الإنتهاء من توفيق أوضاعهم وإستكمال الإجراءات المتعلقة بهم من سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم خلال شهر قبل بدء العمل بالقانون الجديد للتقنين ، وفى حالة عدم التزامهم بذلك سيتم قطع كافة المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء عنهم بشكل كامل ، وتحرير محضر حجز إدارى لهم ، مع إدراجهم فى حملات إزالة التعديات ضمن الموجات المتتالية .

جهود محافظة اسوان 

في سياق متصل كلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع يضم كافة الجهات المعنية لنقل تعليمات المحافظ بشأن إستراتيجية وأسلوب العمل الذى سيتم تطبيقه لسرعة إنهاء الملفات المتبقية وضمها لمنظومة تقنين أراضى الدولة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، على أن يتم تلافى كافة الملاحظات السابقة ، والإلتزام بالنموذج المعتمد من الجهة المختصة ، وتطبيقه على باقى الملفات لسرعة الإنجاز خلال الأسبوع الحالى. 

ووجه محافظ أسوان بأن يتم فى نفس الوقت سرعة التواصل مع المسئولين بالجهات المختصة لنقل الموقف أولاً بأول ، ويتم العرض على المحافظ شخصياً لسرعة التدخل مع المستوى الأعلى حتى يتسنى الوصول إلى المستهدف ، وهو غلق ملف التقنين وفقاً للقانون القديم بشكل كامل  . 

في سياق أخر حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل السيد تقادم أحمد الليثى رجل المصالحات والإصلاح بين الناس وذلك بمقر العائلة بساحة آل تقادم بقرية العوينية بمركز إدفو ، وذلك تقديراً وعرفاناً لدوره فى خدمة المجتمع باعتباره قيمة وقامة للإصلاح ورمز للحكمة فى صعيد مصر. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

مجلس النواب

مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا

ترشيحاتنا

حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

ليست مطالبة بالغُسل.. الأزهر يكشف حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الهجوم من أعداء الدين والوطن لن يثنينا عن قول الحق

هل صلاة العصر لها سنة

هل صلاة العصر لها سنة؟.. ركعتان أو أربع لا يعرفها كثيرون

بالصور

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

تكييف
تكييف
تكييف

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

استدعاء 14 ألف سيارة نيسان عالميًا بسبب عيب خطير

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد