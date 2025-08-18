محافظ أسوان يناشد أصحاب طلبات التقنين بسرعة استكمال الإجراءات

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا تنسيقيا لتحديد المهام والتكليفات لزيادة معدلات ونسب الإنجاز في ملف تقنين و استرداد أراضى الدولة.

يأتي ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات إنهاء ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة، ووفقاً للتنسيق المتواصل بين الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأثناء الاجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، ومسئولى الجهات المختصة، ناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب طلبات التقنين بسرعة الإنتهاء من توفيق أوضاعهم وإستكمال الإجراءات المتعلقة بهم من سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم خلال شهر قبل بدء العمل بالقانون الجديد للتقنين ، وفى حالة عدم التزامهم بذلك سيتم قطع كافة المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء عنهم بشكل كامل ، وتحرير محضر حجز إدارى لهم ، مع إدراجهم فى حملات إزالة التعديات ضمن الموجات المتتالية .

جهود محافظة اسوان

في سياق متصل كلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع يضم كافة الجهات المعنية لنقل تعليمات المحافظ بشأن إستراتيجية وأسلوب العمل الذى سيتم تطبيقه لسرعة إنهاء الملفات المتبقية وضمها لمنظومة تقنين أراضى الدولة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، على أن يتم تلافى كافة الملاحظات السابقة ، والإلتزام بالنموذج المعتمد من الجهة المختصة ، وتطبيقه على باقى الملفات لسرعة الإنجاز خلال الأسبوع الحالى.

ووجه محافظ أسوان بأن يتم فى نفس الوقت سرعة التواصل مع المسئولين بالجهات المختصة لنقل الموقف أولاً بأول ، ويتم العرض على المحافظ شخصياً لسرعة التدخل مع المستوى الأعلى حتى يتسنى الوصول إلى المستهدف ، وهو غلق ملف التقنين وفقاً للقانون القديم بشكل كامل .

في سياق أخر حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل السيد تقادم أحمد الليثى رجل المصالحات والإصلاح بين الناس وذلك بمقر العائلة بساحة آل تقادم بقرية العوينية بمركز إدفو ، وذلك تقديراً وعرفاناً لدوره فى خدمة المجتمع باعتباره قيمة وقامة للإصلاح ورمز للحكمة فى صعيد مصر.