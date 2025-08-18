محطة السد العالي تستقبل القطار الأسبوعي الخامس للسودانيين

استقبلت محطة السد العالى شرق بمحافظة أسوان القطار الأسبوعى الخامس الذى يقل الأخوة الأشقاء السودانيين القادمين من القاهرة إلى أسوان، وذلك ضمن رحلات العودة الطوعية المنتظمة بين مصر والسودان.

جاء ذلك فى إطار جهود التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والسودانى لتيسير حركة انتقال المواطنين، حيث تم استقبال الركاب وإنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع توفير وسائل الراحة والخدمات اللازمة لهم، وتوفير أتوبيسات سفر برية إلى الحدود المصرية السودانية جنوب البلاد.

وأكدت الجهات التنفيذية بمحافظة أسوان استمرار وصول القطارات بشكل أسبوعى بما يساهم فى تعزيز العلاقات التاريخية وروابط الإخوة بين الشعبين الشقيقين.

وفى السياق تطوع مجموعة من الشباب والفتيات ضمن مبادرة الأشقاء ومشروع العودة الطوعية لمساعدة المواطنين السودانيين فور وصولهم محطة السد العالى وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمسافرين فور وصولهم أسوان واستعدادا لسفرهم إلى السودان.

الأشقاء السودانيين

فيما أطلق المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان فعاليات مبادرة “كن مستعداً " ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى .

ويتم ذلك بمشاركة مجموعتين من طلاب وخريجي الجامعة، وذلك بهدف تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل المحلي والدولى .

شهد الافتتاح حضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان،الذي اكد علي إن جامعة أسوان حريصة على دعم أبنائها من الطلاب والخريجين عبر المبادرات التدريبية التي تواكب رؤية الدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، ومبادرة ’كن مستعدًا‘ تجسد خطوة مهمة نحو إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع والريادة.

وأضاف" نصرت" انه تتضمن المبادرة برامج تدريبية متكاملة منها المهارات الأساسية للانخراط في سوق العمل،ومهارات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال ، وكتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية،ومهارات التواصل الفعّال وبناء الشخصية المهنية.