سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة
حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
توك شو

سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة

عادل نصار

قال السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان، إن مشاركة السلطنة في فعاليات القمة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ تأتي تأكيدًا على موقفها الثابت تجاه دعم السلام، ورفض الحروب والصراعات.

وأضاف السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان، في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش القمة: «تحية سلام من أرض السلام، من شرم الشيخ، التي احتضنت العديد من الفعاليات الأممية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام. ونحن اليوم نعيش في أجواء من الترقب، حيث تتجه أنظار العالم إلى هذه المدينة لمتابعة وقائع الاحتفال بإنهاء الحرب في غزة».

وأشار السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان، إلى أن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه اليوم يُعد بالغ الأهمية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من عدم استقرار، وما تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة، على حد تعبيره.

وأوضح أن مشاركة سلطنة عمان بوفد رسمي يرأسه معالي وزير الخارجية، تعكس التزام السلطنة بمبادئها الراسخة في دعم الحوار والحلول السلمية، مؤكدًا أن «الحرب لا تنتج إلا المزيد من الدمار وسفك الدماء».

ووجّه الرحبي تحية تقدير لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، على استضافتها لهذه القمة، التي يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن «الجميع يتطلع إلى اتفاق حقيقي يُنهي الحرب ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة».

