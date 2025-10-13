الصين ترحب بجهود وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لحل الدولتين

رحبت الصين، اليوم "الإثنين"، بعمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ونقلهم إلى الصليب الأحمر، معتبرةً الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلاده "ترحب وتدعم جميع الجهود التي تسهم في استعادة السلام وتخفيف الأزمة الإنسانية".

وشدد على أن "المهمة العاجلة الآن هي التوصل إلى وقفٍ شامل ودائمٍ لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، وتخفيف المعاناة الإنسانية بفاعلية، واستعادة الاستقرار الإقليمي ".

وأضاف لين أن مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" يجب أن يُحترم في إدارة القطاع بعد انتهاء الصراع، وأن أي ترتيبات تخص مستقبل غزة ينبغي أن "تعكس إرادة الشعب الفلسطيني وتتماشى مع حل الدولتين".

وأكد المتحدث أن الصين ستواصل "الاضطلاع بدورها كقوة كبرى مسئولة"، وستعمل مع المجتمع الدولي من أجل "حلٍّ شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن".