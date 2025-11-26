الاتحاد السكندري يفجّر مفاجأة مثيرة بشأن أزمة نهائي السلة أمام الأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، بياناً رسمياً شديد اللهجة بخصوص خوض منافسات "المباراة الثانية" المرتبطة بنهائي دوري مرتبط كرة السلة، نافياً بشكل قاطع ما تردد حول انسحاب الفريق ومحملاً جهات أخرى مسؤولية عدم إقامة المواجهة في موعدها.

تفاصيل الأزمة

كشف البيان الصادر عن مجلس إدارة "زعيم الثغر" عن الملابسات التي أحاطت بالمباراة الفاصلة التي كانت مقرره بين الفريق الأول لكرة السلة بالنادي أمام الأهلي.

وأوضح النادي أنه لا يتحمل "أي مسؤولية" عن عدم إقامة المباراة، مشيراً إلى أن موعدها المقرر كان السابعة والنصف مساءً، إلا أنها لم تقم حتى بعد العاشرة والنصف، متأخرة بذلك لأكثر من ثلاث ساعات ونصف عن موعد الانطلاق الرسمي.

وأكد الاتحاد السكندري أن التأخير نتج عن خلاف بين الأطراف المعنية بخصوص طلب تأجيل إقامة المباراة، حيث أكد البيان: "كان هناك حوار مبدئي بين الحضور من مجلس إدارة الاتحاد السكندري ومجلس إدارة النادي الأهلي و مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على تأجيل إقامة المباراة لغد، لكن لسبب ما لم يتم تنفيذ ذلك". مشدداً على أن أي تأخير بهذا الشكل من شأنه أن يؤثر سلباً على أداء الفريق واللياقة الذهنية للاعبيه.

رفض الانسحاب وتأكيد الالتزام الجماهيري

وفي معرض رده على ما أثير مؤخراً، أكد مجلس إدارة الاتحاد السكندري أن قرار النادي من البداية كان عدم الانسحاب وخوض المباراة للحفاظ على حقوق جماهيره وسمعة النادي.

ونص البيان صراحة على أن مجلس الإدارة: "يؤكد مجدداً على أن الفريق الأول لكرة السلة قد التزم تماماً بكل البنود الخاصة بإقامة مباراة نهائي دوري المرتبط "المباراة الثانية" قبل بدايتها، و نادي الاتحاد السكندري يوضح بأنه لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم إقامة المباراة". ويأتي هذا التأكيد ليضع حداً للإشاعات التي تهدف إلى النيل من موقف النادي القانوني والرياضي.

وأوضح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري: "نؤكد إدانته الشديدة للسلوك غير الرياضي من جانب أحد لاعبي الفريق المرتبط لخروجه عن قواعد السلوك الرياضي وهو أمر مرفوض تماماً ويتنافى مطلقاً مع مبادئ نادينا العريق".

وبناءً على هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة تحويل ملف الأحداث بالكامل إلى الإدارة القانونية بالنادي لتتولى إعداد الرد القانوني المناسب ورفع كافة المستندات والشكاوى اللازمة إلى الاتحاد المصري لكرة السلة والجهات المعنية كافة، وذلك بناءً على "ما شهدته المباراة من أحداث غير طبيعية".