أخبار أسوان| إزالة التعديات.. حملات تموينية.. وصياغة استراتيجية العمل الأهلي

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 21/8/2025 أحداثا متنوعة .

قامت حملة مكبرة برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون محافظ أسوان ، وبمشاركة اللجان المشتركة من مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ، فضلاً عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 91 كجم من حلوى المولد المتنوعة و 10 أقراص مشبك لكونها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن عدم حمل أصحابها من البائعين لشهادات صحية ، مع إصدار قرار لغلق أحد المحلات التى تقوم ببيع حلوى المولد لعدم توافر التراخيص والمستندات القانونية .

اختتمت جامعة أسوان فاعليات الأسبوع الأول من مبادرة "كن مستعداً" التى اطلقت تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإشراف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفى ظل متابعة من الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، وقد انطلقت الفاعليات يوم الأحد 17 أغسطس 2025، بالمركز الجامعي للتطوير المهني، على أن تتواصل لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بعقد جلسة تنسيقية لفريق عمل صياغة إستراتيجية العمل الأهلى والتنموى على مستوى المحافظة ، وذلك بإشراف المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .

ويأتى ذلك فى إطار دعم الدولة لجهود التنمية المستدامة وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق الصالح العام للمواطنين . وبحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، إلى جانب أعضاء مجموعة المراجعة الفنية والعلمية ومقررى ورش العمل بالقطاعات المختلفة.

جهود متنوعة

في ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التدريب من أجل التشغيل " ، وبناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قامت مديرية العمل الانتهاء من تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية فى مجال " الملابس الجاهزة والمفروشات " وذلك بمقر مركز التدريب المهنى بمدينة كلابشة ، مع إجراء الاختبارات النظرية والعملية للمجموعات الصباحية والمسائية .

وأوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان بشأن تكثيف الدورات التدريبية الهادفة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ، فقد تم تنفيذ البرامج التدريبية التى إستهدفت تخريج 25 متدربة حيث تم تلقيهم للتدريبات بواقع 150 ساعة تدريبية للبرنامج الواحد وفقاً للخطة المحلية للمديرية .

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله عبد الهادى مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، حيث تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ووصلت حتى الآن إلى إزالة 97 حالة تعدى بمساحة 20 ألف و 311 م2 ، بالإضافة إلى 423 فدان .

