توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق
تحقيقات وملفات

ضبط 91 كجم حلوى المولد و284 كجم لحوم ودواجن لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بأسوان

محمد عبد الفتاح

قامت حملة مكبرة برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون محافظ أسوان ، وبمشاركة اللجان المشتركة من مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ، فضلاً عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 91 كجم من حلوى المولد المتنوعة و 10 أقراص مشبك لكونها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن عدم حمل أصحابها من البائعين لشهادات صحية ، مع إصدار قرار لغلق أحد المحلات التى تقوم ببيع حلوى المولد لعدم توافر التراخيص والمستندات القانونية .

كما نجحت جهود الحملة فى ضبط سلع غذائية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لسوء التخزين بإجمالى 284 كم شملت لحوم مفرومة وكبدة وأوراك دجاج وكفتة وسمبوسكة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحيازتهم سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بجانب عدم حلمهم لشهادات صحية.

الصحة العامة

ويأتى ذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وبمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف ، وفى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق ، وخاصة السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت وأماكن تصنيع وبيع حلوى المولد النبوى الشريف للإطمئنان على جودتها ، والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن المرور على المحال والأنشطة التجارية الأخرى للتأكد من صلاحية المعروضات من السلع الغذائية المختلفة.

فيما أوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه فى ظل تعليمات محافظ أسوان لضبط حركة تداول السلع الغذائية بالأسواق فيتم مواصلة سلسلة الحملات المكبرة للوقوف على إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة بالقوانين والقرارات التموينية والإشتراطات الصحية للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المعروضة لجمهور المستهلكين.

ولفت بأنه وفقاً لتكليفات المحافظ فقد تم عرض محاضر الجنح المحررة ضد المخالفين على المستشار وكيل النائب العام المختص للنظر والإطلاع والتأشير بما يراه مناسباً نحو كيفية التصرف فى الأحراز المضبوطة ، مع غلق المحال غير المرخصة والمخالفة للإشتراطات الصحية ، ومراجعة إجراءات تراخيص الأنشطة محل المخالفات بمعرفة وحدة التراخيص بمجلس المدينة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

