ختام فعاليات مبادرة كن مستعدا بجامعة أسوان لتأهيل الشباب لسوق العمل

اختتمت جامعة أسوان فاعليات الأسبوع الأول من مبادرة "كن مستعداً" التى اطلقت تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإشراف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفى ظل متابعة من الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، وقد انطلقت الفاعليات يوم الأحد 17 أغسطس 2025، بالمركز الجامعي للتطوير المهني، على أن تتواصل لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

شارك في الأسبوع الأول مجموعتان من طلاب وخريجي الجامعة، بهدف تأهيلهم لسوق العمل المحلى والدولى ، عبر برامج تدريبية شاملة ركزت على تطوير المهارات الشخصية والمهنية. تضمنت الورش التدريبية موضوعات محورية مثل الشمول المالى ، الائتمان، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار دعم ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب.

كن مستعداً

وقام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بزيارة المركز حيث استمع إلى انطباعات الطلاب حول البرامج التدريبية. وأشاد نصرت بتفاعل المشاركين وأكد على أهمية الاستفادة من هذه الفرص في تعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل المتغير.

كما أعلن نصرت عن استكمال الفاعليات يوم الأحد القادم بكلية الهندسة، بالتوازي مع جلسات تدريبية تعقد عبر الإنترنت بمشاركة مراكز التطوير المهني بعدد من الجامعات المصرية.

وفي ختام الأسبوع الأول، التقط المشاركون صورًا تذكارية مع إدارة الجامعة وفريق العمل بالمركز والمدربين، معبرين عن امتنانهم للمحتوى المُقدّم والدعم الملموس من الجامعة في تهيئتهم لمستقبل مهنى واعد.

هذا فيما قد استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة أسوان المئات من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة، الراغبين في إجراء تقليل الاغتراب (التحويلات) للعام الجامعي الجديد، وذلك خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس وحتى اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.