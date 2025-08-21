قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام يقرر منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي
أمريكا والاتحاد الأوروبي .. الخبز المصري يعبر الحدود إلى الأسواق العالمية
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام فعاليات مبادرة كن مستعدا بجامعة أسوان لتأهيل الشباب لسوق العمل

أنشطة جامعية
أنشطة جامعية
محمد عبد الفتاح

اختتمت جامعة أسوان فاعليات الأسبوع الأول من مبادرة "كن مستعداً" التى اطلقت تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإشراف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وفى ظل متابعة من الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، وقد انطلقت الفاعليات يوم الأحد 17 أغسطس 2025، بالمركز الجامعي للتطوير المهني، على أن تتواصل لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

شارك في الأسبوع الأول مجموعتان من طلاب وخريجي الجامعة، بهدف تأهيلهم لسوق العمل المحلى والدولى ، عبر برامج تدريبية شاملة ركزت على تطوير المهارات الشخصية والمهنية. تضمنت الورش التدريبية موضوعات محورية مثل الشمول المالى ، الائتمان، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار دعم ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب.

كن مستعداً

وقام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بزيارة المركز حيث استمع إلى انطباعات الطلاب حول البرامج التدريبية. وأشاد نصرت بتفاعل المشاركين وأكد على أهمية الاستفادة من هذه الفرص في تعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل المتغير.

كما أعلن نصرت عن استكمال الفاعليات يوم الأحد القادم بكلية الهندسة، بالتوازي مع جلسات تدريبية تعقد عبر الإنترنت بمشاركة مراكز التطوير المهني بعدد من الجامعات المصرية.

وفي ختام الأسبوع الأول، التقط المشاركون صورًا تذكارية مع إدارة الجامعة وفريق العمل بالمركز والمدربين، معبرين عن امتنانهم للمحتوى المُقدّم والدعم الملموس من الجامعة في تهيئتهم لمستقبل مهنى واعد.

هذا فيما قد استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة أسوان المئات من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة، الراغبين في إجراء تقليل الاغتراب (التحويلات) للعام الجامعي الجديد، وذلك خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس وحتى اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

ترشيحاتنا

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

سموزي مانجو

سموزي المانجو.. مشروب الانتعاش والطاقة في دقائق

مغنيسيوم

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من مكملات الماغنيسيوم

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد