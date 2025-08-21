صياغة إستراتيجية جديدة للعمل الأهلي والتنموي بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بعقد جلسة تنسيقية لفريق عمل صياغة إستراتيجية العمل الأهلى والتنموى على مستوى المحافظة ، وذلك بإشراف المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .

ويأتى ذلك فى إطار دعم الدولة لجهود التنمية المستدامة وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق الصالح العام للمواطنين . وبحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، إلى جانب أعضاء مجموعة المراجعة الفنية والعلمية ومقررى ورش العمل بالقطاعات المختلفة .

وشهد الاجتماع نقل توجيهات محافظ أسوان فيما يتعلق بخطة العمل التنفيذى على مدار شهرى أغسطس الجارى ، وسبتمبر المقبل لعرض الموقف الحالى للإستراتيجية ، وتحديد المهام والأدوار لممثلى القطاعات المعنية بمحاور التكيف مع التغيرات المناخية، والتمكين الاقتصادى ، والعمل ، والتنمية الريفية ، والتعليم ، والإغاثة ، والتحول الرقمى ، والصحة ، والتنمية المحلية ، فضلاً عن اللجنة الفنية المسئولة عن متابعة التنفيذ .

العمل الأهلي

إلى جانب بحث آليات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إعداد الإستراتيجية بما يضمن تفعيل مخرجاتها على أرض الواقع ، كما تم خلال الجلسة عرض نموذج قاعدة البيانات الخاصة بالمشاركين ، والتى تهدف إلى توثيق الجهود المبذولة وتسهيل التنسيق بين مختلف الجهات بما يعزز من كفاءة العمل الأهلى ويضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة .

وأكد المشاركون على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية والتنسيق بين شركاء النجاح من الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بما يسهم فى مواجهة التحديات التنموية الراهنة ، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ، والتمكين الاقتصادى ، ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التدريب من أجل التشغيل " ، وبناء على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قامت مديرية العمل بالانتهاء من تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية فى مجال " الملابس الجاهزة والمفروشات " وذلك بمقر مركز التدريب المهنى بمدينة كلابشة ، مع إجراء الاختبارات النظرية والعملية للمجموعات الصباحية والمسائية.