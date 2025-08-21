قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير 380 محضرا متنوعا في مجال المخابز البلدية والأسواق بأسوان

جهود التموين بأسوان
جهود التموين بأسوان
محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان على مواصلة قيام لجان المرور بمديرية التموين ، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية وتوافرها بالكميات المناسبة.

ووجه المحافظ إلى ضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة ، وعدم المغالة حيث لن يتم السماح بإستغلال أى مواطن وخاصة فى ظل تطبيق مبادرة " خفض أسعار السلع الغذائية  " ، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حيث يأتى ذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية .

حملات تفتيشية

وأسفرت الجهود عن تحرير 380 محضر متنوع تضمن 259 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت ضبط 68 مخالفة نقص وزن ، و 35 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و 29 مخالفة توقف عن الإنتاج ، و 13 مخالفة تصرف فى حصة الدقيق ، و 114 مخالفة عدم وجود إعلان وميزان ، فضلاً عن غلق 7 محال مخالفة .

ولفت إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 121 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الاسعار ، ومحاضرلعدم حمل شهادة صحية ، فضلاً عن ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية منها 2800 لتر سولار ، و 484 كيلو سكر تموينى ، علاوة على ضبط 12 شيكارة دقيق مخابز ، وكذا ضبط كمية من الحلويات منتهية الصلاحية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

