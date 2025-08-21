قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
بالروبوت الثعبان.. هندسة بنها تحصد المركز الأول بمسابقة "صُنع في مصر "
مدبولى يدعو «تويوتا» للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الحوافز والمزايا
نصب على مواطنين.. القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا بمدينة نصر
ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع في غزة إلى 271 شهيدًا بينهم 112 طفلًا
مش حفلة .. خالد الغندور يوجه رسالة بعد جنازة والد محمد الشناوي
خطوة اقتصادية مهمة.. بيرو تفتح سوقها أمام صادرات الفراولة المصرية
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسوان يشدد لتكثيف جهود إزالة التعديات بإجمالى 97 حالة تعدى.. وتكليفات بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية

محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله عبد الهادى مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، حيث تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ووصلت حتى الآن إلى إزالة 97 حالة تعدى بمساحة 20 ألف و 311 م2 ، بالإضافة إلى 423 فدان .

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة وصلت إلى 423 فدان ، فضلاً عن تنفيذ قرار إزالة بمساحة 310 م2 ولاية الهيئة العامة للطرق والكبارى .

وقد شارك فى جهود هذه الحملات القوات الشرطية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة شمال ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورؤساء قرى الرمادى بحرى ووادى الصعايدة ، وأعضاء جهات الولاية ، مدعمين بمعدات النقل الثقيل التابعة للوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 10 حالات تعدى للبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 3850 م2 بنطاق قرية العباسية ، جمعية 7 قبلى الزراعية ، وتم مشاركة نواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات ومستلزمات الإزالة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

فيما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة ، وفي بداية اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للبناء المخالف، مؤكدة أن الدولة لا تملك رفاهية السماح بوجود تعديات جديدة على الأراضي الزراعية .

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

لعشاق الكافيين.. ما كمية القهوة اليومية الصحية؟

لعشاق الكافيين.. ما كمية القهوة اليومية الصحية؟

احمد شيبة

الواد سرق خاله.. مفاجآت بالجملة في سرقة شقة أحمد شيبة

محتوى هابط مثير للغرائز وينشر الفسق.. تفاصيل القبض على «راقصات التيك توك»

محتوى هابط مثير للغرائز وينشر الفسق.. تفاصيل القبض على راقصات التيك توك

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

