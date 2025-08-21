محافظ أسوان يشدد لتكثيف جهود إزالة التعديات بإجمالى 97 حالة تعدى.. وتكليفات بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله عبد الهادى مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، حيث تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ووصلت حتى الآن إلى إزالة 97 حالة تعدى بمساحة 20 ألف و 311 م2 ، بالإضافة إلى 423 فدان .

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة وصلت إلى 423 فدان ، فضلاً عن تنفيذ قرار إزالة بمساحة 310 م2 ولاية الهيئة العامة للطرق والكبارى .

إزالة التعديات

وقد شارك فى جهود هذه الحملات القوات الشرطية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة شمال ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورؤساء قرى الرمادى بحرى ووادى الصعايدة ، وأعضاء جهات الولاية ، مدعمين بمعدات النقل الثقيل التابعة للوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 10 حالات تعدى للبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 3850 م2 بنطاق قرية العباسية ، جمعية 7 قبلى الزراعية ، وتم مشاركة نواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات ومستلزمات الإزالة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

فيما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة ، وفي بداية اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للبناء المخالف، مؤكدة أن الدولة لا تملك رفاهية السماح بوجود تعديات جديدة على الأراضي الزراعية .