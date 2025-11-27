قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد بحذاء فاخر من مانولو بلانيك بسعر 4000 دولار
ترامب: إطلاق النار على جنود الحرس الوطني إرهاب
أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر
البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد بحذاء فاخر من مانولو بلانيك بسعر 4000 دولار

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
فرناس حفظي

خرجت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، لاستقبال شجرة عيد الميلاد السنوية في البيت الأبيض بإطلالة أنيقة ولافتة، تجمع بين الفخامة وروح الموسم الاحتفالي. اختارت ميلانيا معطفًا أبيض طويلًا وقفازات حمراء، وأكملت إطلالتها بحذاء من تصميم مانولو بلانيك المرصع بالمسامير، والذي يصل سعره إلى حوالي 4000 دولار.

بينما كان الرئيس دونالد ترامب منشغلاً بإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة جهود السلام في أوكرانيا، جذبت ميلانيا الأنظار بالكامل إلى أناقتها وأسلوبها الراقي. فقد أظهرت الثقة الكاملة أثناء سيرها بكعب عالٍ يبلغ ارتفاعه أربع بوصات على طول بهو البيت الأبيض، لتضيف لمسة عصرية على مراسم البروتوكول الرسمية.


وصلت الشجرة السنوية على عربة تجرها الخيول من ميشيغان، لكن الحذاء الأحمر المميز لم يخفَ عن كاميرات المصورين، مؤكدًا قدرة ميلانيا على تحويل كل ظهور رسمي إلى عرض أزياء حقيقي. وأوضحت السيدة الأولى للصحفيين بابتسامة: "سيكون الأمر رائعًا! نحن نخطط، وسيبدأ اليوم".


اختيار ميلانيا لحذاء مانولو بلانيك لم يكن مفاجئًا، فهو يعكس ذوقها الرفيع وحبها للكعب العالي، ويُعد رمزًا للأناقة والفخامة منذ سنوات طويلة. هذه الإطلالة تثبت مرة أخرى أن ميلانيا تستطيع المزج بين الاحتفالية والأناقة في آن واحد، حتى في أبسط مناسبات البيت الأبيض.


الشجرة، التي ستوضع في بهو البيت الأبيض، ستُزيَّن خلال الأسابيع المقبلة، فيما من المتوقع أن تحتفل عائلة ترامب بعيد الشكر في منتجعهم الخاص مار-أ-لاغو في فلوريدا.

السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب شجرة عيد الميلاد البيت الأبيض مانولو بلانيك

