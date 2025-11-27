وفر رصيد العداد.. احسب استهلاك الأجهزة من الكهرباء

تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لترشيد استهلاك الكهرباء وتوجه الكهرباء النصائح للمواطنين عبر وسائلها المختلفة بطرق ترشيد الاستهلاك، وعدم استخدام الأجهزة غير الضرورية، خاصة الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية، أو رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ويمكنك ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق معرفة استهلاك كل جهاز للكهرباء فى الساعة واليوم لتتمكن من التحكم فى استهلاكك.

ويمكن حساب متوسط استهلاك الأجهزة الكهربائية من الكهرباء إذا عرفت كم يستهلك كل جهاز من الكهرباء فى الساعة

متوسط استهلاك الأجهزة الكهربائية



الخلاط يستهلك 600 وات في الساعة.

الثلاجة تستهلك الثلاجة من نوع 20 قدم نحو 540 وات في الساعة.

الثلاجه 16 قدم تستهلك 475 وات في الساعة.

الميكرويف يستهلك 800 وات في الساعة وقد يرتفع لـ 1500 وات وفقاً لدرجة تشغيله.

الغسالة تستهلك 700 وات في الساعة.

المكواة تستهلك 1000 وات في الساعة.

غلاية القهوة تستهلك 1500 وات في الساعة.

الفرن الكهربائي يستهلك 3400 وات في الساعة.

مجفف الشعر (سيشوار) يستهلك 1200 وات في الساعة.

غسالة الأطباق تستهلك ما بين 1200-1500 وات في الساعة.

غلاية المياه تستهلك 400 وات في الساعة.

الغلاية الكهربائية تستهلك 1200 وات في الساعة.

التكييف يصل متوسط استهلاك التكييف 1000 وات في الساعة.

ويمكن لأصحاب العدادات التقليدية ومسبقة الدفع حساب الاستهلاك طبقاً لشريحة كل مستهلك بهذه الطريقة..

طريقة حساب فاتورة الكهرباء



يتم حساب قيمة فاتورة الكهرباء بالقطاع المنزلي من خلال سبع شرائح وتكون كالتالي:

الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة. سعر الكيلو فيها 68 قرشًا



الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة وسعر الكيلو وات فيها 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات وسعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 95 قرشا .

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات وسعر الكيلو بتلك الشريحة 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة وسعر الكيلو في تلك الشريحة 195 قرشا.

الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة سعر الكيلو وات 210 قروش.

الشريحة السابعة وتكون من صفر الى ألف كيلو وات لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 230 قرشًا.