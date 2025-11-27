شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كشفت وزارة النقل عن أحدث  تصوير جوي لتقدم أعمال تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

وفي نقاط نستعرض أبرز المعلومات عن المشروع 

1- يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية).

2- جارى تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال كما يجرى تنفيذ أعمال الخوازيق والاعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

3- جاري تنفيذ أعمال الاساسات (الخوازيق والقواعد) والاعمدة للمحطات بالمشروع.

4- جارى تقدم اعمال التسوية والاسوار في ورشتي المشروع في ابو قير وكفر عبده كما تم البدء فى أعمال المباني والبنية الأساسية بورشة كفر عبده.

5- المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

6- المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

7- كما يهدف المشروع أيضاً إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

8- يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

9- جاري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح بطول إجمالي 31 كم (من بعد محطة الظاهرية في مسار علوي ثم في مسار سطحي ضمن حرم السكة الحديد حتى يصل إلى محطة المكس، ثم يمتد في مسار علوي حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح) وتشتمل على 22 محطة، مما يقلل الحاجة إلى نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة.

10- جاري أيضاً دراسة مسار المرحلة الثالثة من الخط والتي تمتد من الكيلومتر 21 إلى مطار برج العرب لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب ولتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

