هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد بحذاء فاخر من مانولو بلانيك بسعر 4000 دولار
ترامب: إطلاق النار على جنود الحرس الوطني إرهاب
أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر
البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات

ويتكوف
ويتكوف
فرناس حفظي

تثير التسجيلات الصوتية المسربة لمكالمة بين ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمهام السلام، وكبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جدلًا واسعًا حول مستقبل جهود المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، وقد تضع مستقبل ويتكوف نفسه على المحك.


ووفقا لتقرير صحيفة التلغراف البريطانية، يُظهر التسجيل ضعف خبرة ويتكوف الدبلوماسية، على الرغم من نجاحه مع صهر ترامب، جاريد كوشنر، في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة سابقًا. في المكالمة، قدم ويتكوف توجيهات للمسؤول الروسي حول كيفية التعامل مع ترامب، مشيرًا إلى ضرورة إظهار الثناء للرئيس الأمريكي واقتراح صفقة محتملة لأوكرانيا على غرار اتفاقية غزة، قائلًا: "أخبرت الرئيس أنكم  الاتحاد الروسي  لطالما رغبتم في اتفاقية سلام هذا هو اعتقادي".


كما اقترح ويتكوف أن يتواصل بوتين مع ترامب قبل اجتماع كان مقررا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وهو الاجتماع الذي لم يُعقد في نهاية المطاف، لتتلاشى خطط إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا.


أظهر تسريب ثانٍ كيف يرى الجانب الروسي فرصةً لتوجيه مواقفه إلى الأمريكيين دون التزام واضح، مما يثير تساؤلات حول فهم ويتكوف لروسيا وقادتها، ويشير إلى قربه الكبير من موسكو بما قد يعيقه عن إدراك تهديد بوتين.


حتى الآن، لم تُعرف هوية المسرب، فقد يكون روسيًا، أو أوكرانيًا، أو من حلفاء أوروبيين، أو حتى خصوم داخل الإدارة الأمريكية. ومع ذلك، فإن الحادثة تكشف محدودية أسلوب ويتكوف "الخارج عن المألوف" في التعامل مع الملفات الدولية الحساسة، ما قد يضع مستقبله الوظيفي في خطر.

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

النائبة منى جاب الله

تعرض النائبة السابقة منى جاب الله لحادث مميت على طريق صلاح سالم بالقاهرة

أفضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هي؟

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

