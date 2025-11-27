قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إطلاق النار على جنود الحرس الوطني إرهاب
أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر
البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين توجه نصيحة لـ محمد صبحي بعد تعافيه من وعكته الصحية

الهام شاهين
الهام شاهين
يمنى عبد الظاهر

حرصت النجمة إلهام شاهين على دعم النجم محمد صبحي بعد تعافيه من وعكته الصحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وكتبت الهام شاهين :" مبروك  لأستاذي و صديقي الغالى جدا الفنان الكبير محمد صبحى وسام التفرد فى الإبداع الفنى من إتحاد المبدعين العرب التابع للأمم المتحدة. 

وتابعت:  شكرا لأنك قدمت فن تنويري محترم و ممتع للفكر والعقل و الوجدان.. شكرا لأنك أسعدت جمهورك بفنك الراقي الجميل.. شكرا لأن مسرحك يعطينا دروس و يعلمنا قيم إنسانية و فنية هامة.. ويضحكنا من قلبنا .. و يبكينا أحيانا على أحوالنا .. لعلنا نستطيع نتغير للأفضل بالعلم و  العمل و الإنسانيه .. شكرا لأنك دائما تشرف مصر 🇪🇬 و إسم الفن المصرى .. بحبك من كل قلبي يا أستاذى و صديقي .. و أتمنى لك كل الخير .. و أهم شئ تاخد بالك من صحتك .. ربنا يوفقك و يحافظ عليك من كل شر يا رب 🙏

يذكر أن محمد صبحي تعرض لوعكة صحية مؤلمة الشهر الماضي، دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس في المخ يعيش داخله 14 يومًا، حتى تعافى بعد حصوله على العلاج اللازم.

خضع محمد صبحي، الأيام الماضية للعلاج في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات قبل نقله إلى غرفة عادية، إثر معاناته من أزمة صحية.

ووجه "صبحي" بعد تعافيه من الأزمة الصحية، رسالة شكر إلى نقابة المهن التمثيلية بعد ترشيحه للفوز بجائزة الدولة التقديرية.

النجمة إلهام شاهين النجم محمد صبحي دعم النجم محمد صبحي تعافيه من وعكته الصحية الإبداع الفنى نقابة المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان.. إحلال وتجديد لمساكن المغتربين وأنشطة للعمل الأهلى والدعم الفنى وتطعيم للأطفال

وكيل وزارة التضامن ببني سويف

تضامن بني سويف تدعم كبار السن وتوفر رعاية إنسانية شاملة

جامعة المنيا

جامعة المنيا.. اعتماد كلية التربية للطفولة المبكرة وبرنامجَي الميكاترونيات بالهندسة

بالصور

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت

غادة عبد الرازق تخطف الانظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت
غادة عبد الرازق تخطف الانظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت
غادة عبد الرازق تخطف الانظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد