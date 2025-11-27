إلهام شاهين توجه نصيحة لـ محمد صبحي بعد تعافيه من وعكته الصحية

حرصت النجمة إلهام شاهين على دعم النجم محمد صبحي بعد تعافيه من وعكته الصحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت الهام شاهين :" مبروك لأستاذي و صديقي الغالى جدا الفنان الكبير محمد صبحى وسام التفرد فى الإبداع الفنى من إتحاد المبدعين العرب التابع للأمم المتحدة.

وتابعت: شكرا لأنك قدمت فن تنويري محترم و ممتع للفكر والعقل و الوجدان.. شكرا لأنك أسعدت جمهورك بفنك الراقي الجميل.. شكرا لأن مسرحك يعطينا دروس و يعلمنا قيم إنسانية و فنية هامة.. ويضحكنا من قلبنا .. و يبكينا أحيانا على أحوالنا .. لعلنا نستطيع نتغير للأفضل بالعلم و العمل و الإنسانيه .. شكرا لأنك دائما تشرف مصر 🇪🇬 و إسم الفن المصرى .. بحبك من كل قلبي يا أستاذى و صديقي .. و أتمنى لك كل الخير .. و أهم شئ تاخد بالك من صحتك .. ربنا يوفقك و يحافظ عليك من كل شر يا رب 🙏

يذكر أن محمد صبحي تعرض لوعكة صحية مؤلمة الشهر الماضي، دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس في المخ يعيش داخله 14 يومًا، حتى تعافى بعد حصوله على العلاج اللازم.

خضع محمد صبحي، الأيام الماضية للعلاج في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات قبل نقله إلى غرفة عادية، إثر معاناته من أزمة صحية.

ووجه "صبحي" بعد تعافيه من الأزمة الصحية، رسالة شكر إلى نقابة المهن التمثيلية بعد ترشيحه للفوز بجائزة الدولة التقديرية.