شريف عبدالمنعم: الفوز على شبيبة القبائل مفتاح عبور الجيش الملكي
«القصير» بأول اجتماع لحزب الجبهة بأمانة الجيزة: نشكر اللواء «الدالي».. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب
لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025
بمشاركة مرموش .. مانشستر سيتي يسقط أمام باير ليفركوزن بثنائية في دوري أبطال أوروبا
أمريكا تحاكم شابين خططا لغزو جزيرة هايتي واستعباد نسائها | تفاصيل
الكشف عن تفاصيل زفاف رونالدو وجورجينا .. متى وأين يتزوج الثنائي؟
انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم
9 نجوم | الغيابات تضرب الزمالك أمام كايزر تشيفز
إعلامي: الأهلي يعرض على ديانج التجديد والخروج على سبيل الإعارة
بعد منتصف الليل.. الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية تغطي الطرق السريعة حتى القاهرة
طفل من ذوي الهمم يدهش لجنة تحكيم مسابقة الأزهر لحفظ القرآن.. شاهد
توك شو

الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت للنواب.. ومحمد صبحي: أصبت بفيروس في المخ وتعذبت في العلاج| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


فيروس في المخ .. محمد صبحي يكشف لأول مرة تفاصيل عن مرضه
كشف الفنان محمد صبحي عن تطورات حالته الصحية بعد الوعكة التي ألمت به، قائلاً: حصلت لي الوعكة منذ شهر وتكررت بعد أسبوعين جراء " سترس " ، وهو شيء يصيب المخ ويسبب حالة تشبه " البلاك أوت "  إغماء مؤقت ، وبعدها أعود للوعي لكنني لا أتذكر ما حدث قبلها.

الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت للنواب
أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه مازال هناك كثافات في القرى ونحن مستمرين في العمل لحين الانتهاء من إدلاء كل من يتواجد في لجنته للانتخاب بصوته .


قناة السويس تستعيد خطوطها.. أسامة ربيع: ميرسك تعود والإعلان عن موجة رجوع جديدة للسفن
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل  عودة سفن ميرسك للإبحار عبر قناة السويس، قائلا: “جاء هذا بفضل ربنا ثم الرئيس السيسي لإهتمامه بغزة وإيقاف الحرب بها وعقد مؤتمر شرم الشيخ وإصراره على أن يتم رفع المعاناة على الفلسطينيين فى غزة، وبالتالي جعل الحوثيين الإعلان على عدم إستهدافهم مراكب أخري تمر بالبحر الأحمر أو فى باب المندب”.


رئيس الوطنية للانتخابات: أجواء ديمقراطية وانضباط شديد بالمرحلة الثانية
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الإنتخابية فى المرحلة الثاينة من مجلس النواب جرت فى 73 دائرة إنتخابية، فى 13 محافظة، بـ 1316 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة واحدة فى قطاعي القاهرة وغرب الدلتا.

أحمد موسى مستعجبًا: عدد كبير من المرشحين لديهم قدرة إنفاق عالية
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عدد كبير من المرشحين في انتخابات مجلس النواب لديهم قدرة إنفاق عالية.

الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة بشأن مسيرة في السويداء للمطالبة بالانفصال عن سوريا والحماية الاسرائيلية.

قضية تزوير رمضان صبحي… أدلة قوية وعقوبات قد تصل لـ10 سنوات
أعلن المستشار القانوني، محمد محمد رشوان، عن السيناريوهات المتوقعة في قضية رمضان صبحي ووضعه القانوني، قائلا: إن النيابة العامة قدمت 4 متهمين للإتهام بلائحة مكونة من 7 عناصر تتعلق بتذوير أوراق إيجابات لسنوات المعهد المذكور الخاصة باللاعب رمضان صبحي، وأن المتهم الأول وهو يوسف حل محله فى الإمتحانات وحررها.

محمد صبحي: الموت تجربة.. ورحلة حياتي بروفة عايز أعرض بقى
أجاب الفنان محمد صبحي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : ما الذي تعلمه الأستاذ الكبير محمد صبحي من تجربة المرض؟ هل تترك التجربة في النفس أثرًا ما أو ألمًا ما أو خوفًا ما؟ ليرد: من وأنا طفل كان أحد طموحاتي هو الموت، ولا أقصد أني عاوز أموت لأني زهقت من الدنيا، لكن على سبيل التجربة.


تعدٍ و4 محاضر | رئيس متابعة الغربية يكشف التعامل مع المال السياسي بالانتخابات
أكد المستشار مؤمن سلمان رئيس لجنة المتابعة في محافظة الغربية، أن هناك انتظام للعمل في لجان انتخابات النواب، وشهدت كثافات وتم التعامل معها، وتمت العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

محمد صبحي احمد موسى الانتخابات انتخابات النواب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

حقيقة انتشار فيروس تنفسي في المدارس

فيروس جديد أم أنفلونزا؟.. حقيقة وجود مرض جديد في المدارس

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

ترشيحاتنا

بدء الفرز

بدء فرز الأصوات باللجنة العامة السادسه بالدقهلية

مجلس جامعة المنيا

13.5 ألف طالب يستفيدون من خدمات التكافل بجامعة المنيا

صورة موضوعية

التفاصيل الكاملة لشحوط يخت “ماي سيفوريا” قرب مرسى علم.. الغرفة تطمئن: جميع الركاب بخير والتحقيقات جارية

بالصور

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

بدون مجهود وبمكونين .. طريقة عمل الدوناتس في المنزل

طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط
طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط
طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط

طريقة عمل أم على بالجلاش في المنزل .. سهلة وسريعة

طريقة عمل أم على بالجلاش
طريقة عمل أم على بالجلاش
طريقة عمل أم على بالجلاش

أبرزهم غادة عبد الرازق وآسر ياسين.. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان ضيافة

اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

