الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت للنواب.. ومحمد صبحي: أصبت بفيروس في المخ وتعذبت في العلاج| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



فيروس في المخ .. محمد صبحي يكشف لأول مرة تفاصيل عن مرضه

كشف الفنان محمد صبحي عن تطورات حالته الصحية بعد الوعكة التي ألمت به، قائلاً: حصلت لي الوعكة منذ شهر وتكررت بعد أسبوعين جراء " سترس " ، وهو شيء يصيب المخ ويسبب حالة تشبه " البلاك أوت " إغماء مؤقت ، وبعدها أعود للوعي لكنني لا أتذكر ما حدث قبلها.

الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت للنواب

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه مازال هناك كثافات في القرى ونحن مستمرين في العمل لحين الانتهاء من إدلاء كل من يتواجد في لجنته للانتخاب بصوته .



قناة السويس تستعيد خطوطها.. أسامة ربيع: ميرسك تعود والإعلان عن موجة رجوع جديدة للسفن

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل عودة سفن ميرسك للإبحار عبر قناة السويس، قائلا: “جاء هذا بفضل ربنا ثم الرئيس السيسي لإهتمامه بغزة وإيقاف الحرب بها وعقد مؤتمر شرم الشيخ وإصراره على أن يتم رفع المعاناة على الفلسطينيين فى غزة، وبالتالي جعل الحوثيين الإعلان على عدم إستهدافهم مراكب أخري تمر بالبحر الأحمر أو فى باب المندب”.



رئيس الوطنية للانتخابات: أجواء ديمقراطية وانضباط شديد بالمرحلة الثانية

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الإنتخابية فى المرحلة الثاينة من مجلس النواب جرت فى 73 دائرة إنتخابية، فى 13 محافظة، بـ 1316 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة واحدة فى قطاعي القاهرة وغرب الدلتا.

أحمد موسى مستعجبًا: عدد كبير من المرشحين لديهم قدرة إنفاق عالية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عدد كبير من المرشحين في انتخابات مجلس النواب لديهم قدرة إنفاق عالية.

الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة بشأن مسيرة في السويداء للمطالبة بالانفصال عن سوريا والحماية الاسرائيلية.

قضية تزوير رمضان صبحي… أدلة قوية وعقوبات قد تصل لـ10 سنوات

أعلن المستشار القانوني، محمد محمد رشوان، عن السيناريوهات المتوقعة في قضية رمضان صبحي ووضعه القانوني، قائلا: إن النيابة العامة قدمت 4 متهمين للإتهام بلائحة مكونة من 7 عناصر تتعلق بتذوير أوراق إيجابات لسنوات المعهد المذكور الخاصة باللاعب رمضان صبحي، وأن المتهم الأول وهو يوسف حل محله فى الإمتحانات وحررها.

محمد صبحي: الموت تجربة.. ورحلة حياتي بروفة عايز أعرض بقى

أجاب الفنان محمد صبحي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : ما الذي تعلمه الأستاذ الكبير محمد صبحي من تجربة المرض؟ هل تترك التجربة في النفس أثرًا ما أو ألمًا ما أو خوفًا ما؟ ليرد: من وأنا طفل كان أحد طموحاتي هو الموت، ولا أقصد أني عاوز أموت لأني زهقت من الدنيا، لكن على سبيل التجربة.



تعدٍ و4 محاضر | رئيس متابعة الغربية يكشف التعامل مع المال السياسي بالانتخابات

أكد المستشار مؤمن سلمان رئيس لجنة المتابعة في محافظة الغربية، أن هناك انتظام للعمل في لجان انتخابات النواب، وشهدت كثافات وتم التعامل معها، وتمت العملية الانتخابية بسهولة ويسر.