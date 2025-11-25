قضية تزوير رمضان صبحي… أدلة قوية وعقوبات قد تصل لـ10 سنوات

أعلن المستشار القانوني، محمد محمد رشوان، عن السيناريوهات المتوقعة في قضية رمضان صبحي ووضعه القانوني، قائلا: إن النيابة العامة قدمت 4 متهمين للإتهام بلائحة مكونة من 7 عناصر تتعلق بتذوير أوراق إيجابات لسنوات المعهد المذكور الخاصة باللاعب رمضان صبحي، وأن المتهم الأول وهو يوسف حل محله فى الإمتحانات وحررها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن يوسف كان له الإعترافات فى الأوراق تتعلق بهذه الإمتحانات وحضورها وأنه كان يتقاضي مبالغ، وأحيانا أنكر وأحيانا أعترف، موضحا أن قامت دفاع المحكمة الجلسة القبل الماضية طلبت اللاعب بشخصه، ومحاميه بالوصول معه الجلسة السابقة الذى حدث بها عدم التنسيق ما بين هيئة الدفاع، أدت إلى تأجيل المحكمة 3 أيام مع استمرار حبس اللاعب.

وتابع: “مسألة أستمرار حبس اللاعب من عدمه ليس لها علاقة بحضور محامي أم لا، بل هو قرار محكمة، لأننا أمام قضية تذوير، والقانون يطبق على الجميع وأمامه الجميع سواسية”.

وأعلن: “جرائم التذوير فى حالة الإدانة ستترواح العقوبة من 3 إلى 10 سنوات، والنيابة قدمت أدلة قوية جدا فى هذه الدعوي الجنائية، ولكن الأمر يخوضنا لقضية مهمة جدا، وهي اللاعب ومدي دور المنظومة والنادي فى الحفاظ على موهبة بقدر رمضان صبحي”.