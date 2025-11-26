بعد مرض محمد صبحي.. أعراض الإصابة بفيروس في المخ

مرض محمد صبحي .. في مفاجأة غير متوقعة، أعلن النجم محمد صبحي عن إصابته بفيروس في المخ، وذلك بعد تعافيه من المرض خلال الفترة الماضية، ليظهر بعد شفائه ويتحدث عن مرضه وما تعرض له .

وكشف صبحى أن الأطباء شخصوا حالته على أنها فيروس فى المخ يستمر لمدة 14 يومًا، موضحًا أنه احتاج إلى علاج ممتد وقاس للغاية.

وقال في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي :«المرض تكرر معايا قبل كده، بس المرة دى سمعت كلام الدكاترة وكملت العلاج المرة الأولى مكملتش».

ماهو فيروس المخ؟

يتعرض البعض لـ التهاب الدماغ، ويحدث لعدة أسباب أهمها الإصابة بالفيروسات، ومنها العدوى من الهربس والفيروسات المعوية وفيروس نقص المناعة البشرية والفيروسات المنقولة بالقراد، وكل هذه الأنواع تؤدي إلى التهاب الدماغ الفيروسي، حيث هذا هو السبب الأكثر شيوعًان بحسب healthline .

أعراض فيروس في المخ

-حمى.

-صداع.

-اضطرابات الحركة.

-الحساسية للضوء.

-حساسية تجاه الصوت.

-تصلب الرقبة.

-فقدان الوعي.

الأعراض الشديدة للإصابة بفيروس في المخ

في الحالات الشديدة، قد تشمل أعراض التهاب الدماغ ما يأتي:

-ضعف أو شلل جزئي في الذراعين والساقين.

-رؤية مزدوجة.

-ضعف الكلام أو السمع.

-غيبوبة.

أعراض أكثر خطورة

ارتباك أو تشوش ذهني

تغيرات في الشخصية والسلوك

نوبات صرع أو تشنجات

ضعف أو فقدان الحركة في أجزاء من الجسم أو شلل

صعوبة في التحدث

تصلب في الرقبة

حساسية تجاه الضوء والصوت

فقدان الوعي أو غيبوبة

ضعف أو فقدان البصر والسمع

الهلوسة

كيف أعرف أن لدي التهاب في المخ؟

تتضمن أعراض التهاب الدماغ عادةً أعراضًا تشبه الإنفلونزا في البداية مثل الحمى والصداع والإرهاق.

تتطور هذه الأعراض لتشمل أعراضًا أكثر خطورة مثل الارتباك، وتغيرات في الشخصية والسلوك، وصعوبة في الكلام، والنوبات، وضعف الحركة أو فقدان الإحساس في أجزاء من الجسم.

قد تشمل الأعراض أيضًا تصلب الرقبة وحساسية للضوء والنعاس الذي قد يتفاقم إلى فقدان الوعي.

أنواع الفيروسات التي تصيب الدماغ

1-فيروس الهربس البسيط

يمكن لكل من فيروس الهربس البسيط من النوع الأول والنوع الثاني أن يسببا التهاب الدماغ.

يسبب فيروس الهربس البسيط من النوع الأول قروح الزكام وبثور الحمى حول الفم، أما فيروس الهربس البسيط من النوع الثاني يسبب الهربس التناسلي.

والإصابة بالتهاب الدماغ بسبب فيروس الهربس البسيط من النوع الأول أمر نادر الحدوث، ولكنها قد تؤدي إلى تلف كبير في الدماغ أو الوفاة.

2-فيروسات الهربس الأخرى

تشمل هذه الفيروسات فيروس إبشتاين-بار الذي يسبب عادةً كثرة الوحيدات العدوائية، والفيروس النطاقي الحماقي الذي يسبب عادةً جدري الماء والهربس النطاقي.

3-الفيروسات المعوية

تشمل هذه الفيروسات فيروس شلل الأطفال وفيروس كوكساكي اللذين يسببان عادة مرضًا ترافقه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا والتهاب العين وآلام البطن.

4-الفيروسات التي ينقلها البعوض

يمكن أن تسبب هذه الفيروسات العدوى مثل عدوى غرب النيل ولاكروس وسانت لويس والتهاب الدماغ الخَيلِي الغربي والشرقي.

قد تظهر أعراض العدوى في غضون بضعة أيام إلى أسبوعين بعد التعرض لأحد الفيروسات التي ينقلها البعوض.

5-الفيروسات التي ينقلها القُراد

ينتقل فيروس بواسان من خلال القُراد ويسبب التهاب الدماغ في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة،عادةً تظهر الأعراض بعد حوالي أسبوع من لدغة القُرادة المصابة.

6-فيروس داء الكلب

تسبب العدوى بفيروس داء الكلب، الذي ينتقل عادة من خلال عضة حيوان مصاب، تفاقمًا سريعًا ينتهي بالإصابة بالتهاب الدماغ بمجرد أن تبدأ الأعراض.