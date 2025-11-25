أنا أكبر عيل بالتاريخ .. محمد صبحي: نفسي أعمل بالذكاء الاصطناعي حاجة ترجعني طفل

كشف الفنان محمد صبحي عن أمنياته لمصر ونصائحه لهذا الزمن، قائلاً: محتاجين ننشر ثقافة الاندماج بين الحضارات، ونبطل عبارات إحنا أحسن ورغم أنه ما فيش أحسن من مصر، لكن عندما نتحدث لا يجب إنكار أفضال أوطان أخرى.



وعن ما يقلقه على مستقبل مصر، علّق خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: أنا متفائل بحذر، ومش هكون موجود، مش هنعيش أكتر مما عشنا. نفسي مصر تعتمد على أربع حاجات، ونفسي أعداءنا يتغاظوا لما يلاقوا شعبنا في أحسن تعليم. ولازم أسأل هل العدو يتمنى أن يكون لدينا أفضل تعليم؟ أو أن يكون لدينا اقتصاد جيد؟ أو أن تكون لدينا ثقافة وفن يسمو بالوجدان والافكار ؟



تابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:: نحن نقدم للعدو على طبق من ذهب أكثر مما يتمناه، عندما نقدم أغنية هابطة، وفن تافه ، وتعليم غير موضوعي.



وعن ماذا يقول عن زمنه، قال: نفسي أعمل بالذكاء الاصطناعي حاجة ترجعني طفل وأتفرج، لأني سأستمتع بالصورة التي تربّينا فيها.وسألته الحديدي: لسه جواك الطفل؟ فأجاب: الصراحة أنا أكبر عيل في التاريخ، وأنا مش معترف بالسن بالأرقام، لأني أعتبر نفسي سنة ضوئية لا تقيس الزمن، بل تقيس المسافات. أنا جريت قد إيه؟ برافو. وعملت كام عمل؟ برافو. لكن سني كام لا يعنيني. أنا عايش جوايا 17 سنة، ووقفت هنا تمامًا.