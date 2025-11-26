بحضور مازن الغرباوي.. بدء المائدة المستديرة لمكرمي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

بدأت، منذ قليل، ندوة المائدة المستديرة الخاصة بمكرمي المهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، و6 من المكرمين، من بينهم الفنان محمد رضوان.

وكان قد كرّم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، النجمة الكبيرة يسرا بدرع سميحة أيوب التقديري خلال حفل افتتاح دورته العاشرة والذي أقيم أمس، بحضور اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والمنتج هشام سليمان، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والفنانة إلهام شاهين، حامل اسم الدورة، الذين شاركوا في تكريم الفنانة والنجمة الكبيرة يسرا.

وجاء تكريم يسرا تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وإسهاماتها الكبيرة في إثراء الفن المصري والعربي، وبما قدمته من عروض مسرحية متنوعة لكبار كتاب المسرح العربي والعالمي.

كما تم عرض فيلم تسجيلي احتفاءً باطلاق اسم الفنانة إلهام شاهين على الدورة العاشرة، حيث بكت أثناء وجودها على المسرح.

ومنح المهرجان لقب "الشخصية المسرحية العربية المكرمة" لهذه الدورة للبروفيسور والمخرج عبد الكريم جواد اللواتي من سلطنة عمان، تقديرًا لمسيرته الإبداعية ودوره في تطوير الحركة المسرحية العربية.

كما كرّم المهرجان المبدع الكوري يون وونج سونج باعتباره الشخصية الكورية المكرمة لهذا العام، اعترافًا بجهوده في دعم المسرح العالمي.

فيما مُنح درع سميحة أيوب التقديري للفنان القدير حمد عبد الرضا من دولة قطر، تكريمًا لعطائه المسرحي وإسهاماته الكبيرة في المشهد الفني الخليجي والعربي.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.