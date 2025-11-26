قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك قوات الدعم السريع
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
فن وثقافة

بحضور مازن الغرباوي.. بدء المائدة المستديرة لمكرمي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

ندوة المائدة المستديرة الخاصة بمكرمي المهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
ندوة المائدة المستديرة الخاصة بمكرمي المهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
أحمد إبراهيم

بدأت، منذ قليل، ندوة المائدة المستديرة الخاصة بمكرمي المهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، و6 من المكرمين، من بينهم الفنان محمد رضوان. 

وكان قد كرّم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، النجمة الكبيرة يسرا بدرع سميحة أيوب التقديري خلال حفل افتتاح دورته العاشرة والذي أقيم أمس، بحضور اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والمنتج هشام سليمان، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والفنانة إلهام شاهين، حامل اسم الدورة، الذين شاركوا في تكريم الفنانة والنجمة الكبيرة يسرا.

وجاء تكريم يسرا تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وإسهاماتها الكبيرة في إثراء الفن المصري والعربي، وبما قدمته من عروض مسرحية متنوعة لكبار كتاب المسرح العربي والعالمي. 

كما تم عرض فيلم تسجيلي احتفاءً باطلاق اسم الفنانة إلهام شاهين على الدورة العاشرة، حيث بكت أثناء وجودها على المسرح.

ومنح المهرجان لقب "الشخصية المسرحية العربية المكرمة" لهذه الدورة للبروفيسور والمخرج عبد الكريم جواد اللواتي من سلطنة عمان، تقديرًا لمسيرته الإبداعية ودوره في تطوير الحركة المسرحية العربية.

كما كرّم المهرجان المبدع الكوري يون وونج سونج باعتباره الشخصية الكورية المكرمة لهذا العام، اعترافًا بجهوده في دعم المسرح العالمي.

فيما مُنح درع سميحة أيوب التقديري للفنان القدير حمد عبد الرضا من دولة قطر، تكريمًا لعطائه المسرحي وإسهاماته الكبيرة في المشهد الفني الخليجي والعربي.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

المهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي المخرج مازن الغرباوي محمد رضوان الفنان محمد رضوان

