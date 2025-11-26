تكريم يسرا وبكاء الهام وحضور النجوم.. 15 صورة من افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كرّم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، النجمة الكبيرة يسرا بدرع سميحة أيوب التقديري خلال حفل افتتاح دورته العاشرة والذي أقيم أمس، وبحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والمنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والفنانة الهام شاهين حامل اسم الدورة، الذين شاركوا في تكريم الفنانة والنجمة الكبيرة يسرا .

وقد قدّم حفل الافتتاح الفنان حازم القاضي، في أجواء مفعمة بالحيوية والتفاعل، حيث شهد الحفل حضوراً جماهيرياً وإعلامياً واسعاً احتفاءً بنجاح المهرجان ونجومه المكرَّمين.

كما تم عرض فيلم تسجيلي احتفاء باطلاق اسم الفنانة الهان شاهين علي الدورة العاشرة، حيث بكت اثناء وجودها علي المسرح



وجاء تكريم يسرا تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وإسهاماتها الكبيرة في إثراء الفن المصري والعربي، وبما قدمته من عروض مسرحية متنوعة لكبار كتاب المسرح العربي والعالمي .



حيث منح المهرجان لقب "الشخصية المسرحية العربية المكرمة" لهذه الدورة للبروفيسور والمخرج عبد الكريم جواد اللواتي من سلطنة عمان، تقديرًا لمسيرته الإبداعية ودوره في تطوير الحركة المسرحية العربية.

كما كرّم المهرجان المبدع الكوري يون وونج سونج باعتباره الشخصية الكورية المكرمة لهذا العام، اعترافًا بجهوده في دعم المسرح العالمي.

فيما مُنح درع سميحة أيوب التقديري للفنان القدير حمد عبد الرضا من دولة قطر، تكريمًا لعطائه المسرحي وإسهاماته الكبيرة في المشهد الفني الخليجي والعربي.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.