إنجي البستاوي: الارتجال التراجيدي هو الأصعب

بدأت منذ قليل ماستر كلاس “الارتجال بين التعلّم والفطرة الإنسانية”، والتي تقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، مدير مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وقالت د. إنجي البستاوي، إن الإبداع والارتجال وجهان لعملة واحدة، ويمكن تنمية مهارات الإبداع.

وأضافت، أن كل ممثل لديه صندوق مليء بالشخصيات والمواقف التي يتم تخزينها، وهو ما يساعده على تقديم مشهد الارتجال.

وتابعت د. إنجي البستاوي: الارتجال ليس كوميديا فقط كما يعتقد البعض، بل تراجيديا أيضًا، وهو الأصعب على الإطلاق.

ويضم البرنامج هذا العام ٦ ورش تدريبية و٤ ماستر كلاس جاءت كالتالي:

"مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي" – سكوت تروست (الولايات المتحدة)، "بناء الشخصية الدرامية – تكنيك ستيلا أدلر" – منى هلا (مصر/النمسا)، "الدراما للأطفال" – مروة عبد المنعم (مصر)، "هويتي المصرية والعربية – لغتي وخطابي" – صابرين شعباني (تونس)، "التراث وأثره على مسرح الطفل والمسرح المدرسي" – مجدي محفوظ (مصر)، "من بقايا إلى حكايا" (إعادة تدوير الخامات البيئية) – سها كحيل (مصر/ليبيا)، "الشخصية الكوميدية بين التشخيص والتمثيل" – هاني رمزي (مصر)، "مفهوم الشخصية الدرامية والفرق بين الأداء المسرحي والسينمائي" – جيهان إسماعيل (مصر)، "الارتجال بين التعلم والفطرة الإنسانية" د. إنجي البستاوي (مصر)، و"حول المسرح الموسيقي" – ديفيد سكفارلدزه (جورجيا).

تُقام ورش الأطفال في مدارس مدينة شرم الشيخ، كما تُقدَّم بعض الورش في وادي مندر ومناطق أخرى من مدينة السلام، استجابة لطلب الأهالي بتوسيع النشاط الفني ليشمل مناطق مختلفة من محافظة جنوب سيناء.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.