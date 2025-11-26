هاجر أحمد : ماتأمنوش لأى بني آدم ثانية عنيكوا على الأطفال طول الوقت

أعربت الفنانة هاجر أحمد عن حزنها العميق إزاء وفاة الطفلة أسيل التي تعرّضت للاغتصاب قبل أن تفارق الحياة.



ونشرت هاجر أحمد عبر حسابها على إنستجرام ستوري قائلة: «حبيبتي أسيل… الله يصبر أهلك، ولادكوا مايتسابوش ثانية، لا نانى ولا سواق ولا لوحدهم».

وأضافت: «ماتأمنوش لأى بني آدم ثانية، عنيكوا على الأطفال طول الوقت، حرام… دول نعمة من ربنا ومسؤولية كبيرة، واللي مش قد المسؤولية بلاش يخلف دلوقتي».



يذكر أن هاجر أحمد كان أخر ظهور لها في رمضان الماضي من خلال مسلسل “المعلم” وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم أخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.