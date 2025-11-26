قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هاجر أحمد : ماتأمنوش لأى بني آدم ثانية عنيكوا على الأطفال طول الوقت

منار نور

أعربت الفنانة هاجر أحمد عن حزنها العميق إزاء وفاة الطفلة أسيل التي تعرّضت للاغتصاب قبل أن تفارق الحياة.


ونشرت هاجر أحمد عبر حسابها على إنستجرام ستوري قائلة: «حبيبتي أسيل… الله يصبر أهلك، ولادكوا مايتسابوش ثانية، لا نانى ولا سواق ولا لوحدهم».
وأضافت: «ماتأمنوش لأى بني آدم ثانية، عنيكوا على الأطفال طول الوقت، حرام… دول نعمة من ربنا ومسؤولية كبيرة، واللي مش قد المسؤولية بلاش يخلف دلوقتي».


يذكر أن هاجر أحمد كان أخر ظهور لها في رمضان الماضي من خلال مسلسل “المعلم” وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم أخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

هاجر احمد

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة "تاي بو" في هونج كونج

اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة "تاي بو" في هونج كونج

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط: الإعلام يظل حائط صد في مواجهة الفكر المتشدد والمتطرف

حمزة المصطفى - وزير الإعلام السوري

وزير الإعلام السوري: جئت من دمشق بعد نفض الغبار من عليها

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

