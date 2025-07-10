أميرتي الغالية.. هاجر أحمد تحتفل بـ عيد ميلاد ابنتها في أجواء عائلية دافئة

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بعيد ميلاد ابنتها في أجواء عائلية دافئة، وقامت بمشاركة صور مؤثرة من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت رسالة مليئة بالحب: “الي أميرتي الغالية، أسأل الله أن يكون عامك الجديد و مستقبلك دائمًا على قدر اسمك، وأن يكون نصيبك من الحياة غاليًا كغلاك، مباركًا كضحكتك، دافئًا كحضنك، نقيًّا كقلبك".



آخر أعمال هاجر أحمد

يذكر أن هاجر أحمد كان أخر ظهور لها في رمضان الماضي من خلال مسلسل “المعلم” وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم أخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.