هاجر أحمد تتألق داخل الجيم

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعهيا صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت هاجر أحمد في الصورة من داخل صالة الالعاب الرياضية من خلال مرانيها اليومي.

هاجر أحمد تنفي وجود حساب باسمها يروج لمسابقات

وكشفت الفنانة هاجر أحمد، عن وجود حساب مزيف باسمها يروج لمسابقات كاذبة وكتبت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "في حساب باسمي موثق بيعمل مسابقات وحاجات وتعليقات غريبة جدا.



وأضافت: "مش أنا ومعنديش حسابات موثقة علي الفيس بوك أبدا أنا مش موجودة علي الفيس بوك، من فضلكوا انتبهوا أنا نفسي كل اللي بيبعتلي يكسب يكسب اية معرفش بس يكسب بس للأسف هو مش حسابي ولا اعرف عنه حاجة شكرا".