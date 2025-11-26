مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتح أبوابه لعشاق السينما في منطقة الجماهير

أطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الإعلان، "منطقة الجماهير"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان، لتكون منصة حصرية فريدة تجمع عشاق السينما مع نجومهم المفضلين على السجادة الحمراء، وذلك خلال عروض السجادة الحمراء التي ستجمع نخبة من النجوم من جميع أنحاء العالم خلال الدورة الرابعة المقرر انعقادها من 4 إلى 13 ديسمبر في مقر المهرجان النابض بالحياة في جدة التاريخية.



توفر "منطقة الجماهير" فرصة استثنائية للتفاعل المباشر مع أبرز نجوم السينما، حيث يمكن للجماهير وعُشاق السينما حضور لحظات وصول النجوم، وصناع الأفلام وتبادل الحديث معهم، والتقاط الصور التذكارية، وحتى الحصول على توقيعات حصرية تُوثق هذه اللحظات المميزة.



تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل بين الجمهور وصنّاع الأفلام في أجواء احتفالية تفيض بالحماس تحت أضواء المهرجان الساحرة. إنها دعوة مفتوحة لجميع عشاق السينما للانضمام إلى أجواء المهرجان والاحتفاء بجمال الفن السابع ورموزه. وذلك في ساحة الثقافة.



تحتضن عروض السجادة الحمراء أكثر من 20 فيمًا مختلفًا بحضور نخبة من النجوم والممثلين، ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.



كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

