موسم رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينتهيان من تحضيرات مسلسل «أنا»

انتهت النجمة نيللي كريم من تحضيراتها لمسلسل "أنا"، الذي تقوم ببطولته بمشاركة الفنان شريف سلامة، خلال الموسم الرمضاني المقبل 2026.

فيما يستعد كلا النجمين لبدء تصوير مسلسلهما الرمضاني الذي يدور في إطار اجتماعي تشويقي، خلال الأيام المقبلة.

وبجانب نيللي كريم وشريف سلامة، يشارك في بطولة العمل مها نصار، أحمد ماجد، يوسف حشيش، محمد علي رزق، محمود الليثي، شهد الشاطر وغيرهم من النجوم الذين سيتم الكشف عن أسمائهم قريبا.



مسلسل "أنا" من إنتاج S productions لـ سالي والي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

يشار إلى أن مسلسل "أنا" هو التعاون الثاني الذي يجمع كل من النجمة نيللي كريم، والمنتجة سالي والي، عقب تعاونهما عام 2022 من خلال مسلسل "الجسر".