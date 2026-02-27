محمد فراج في المحكمة بسبب" أب ولكن" l خاص

يواصل الفنان محمد فراج تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل" أب ولكن"، والمقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

وعلم صدي البلد ان محمد فراج يتبقي له ما يقرب من أسبوع لإنتهاء التصوير، حيث من المقرر ان يتم تصوير يوم كامل داخل احدي المحاكم.

قصة العمل:

تدور أحداث مسلسل أب ولكن فى إطار إجتماعي حول شخص ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يلقي العمل الضوء علي عدد من قوانين الاحوال الشخصية، بالإضافة الى قانون الرؤية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية، وسيطرح مسلسل أب ولكن وجهة نطر الأب في تلك القوانين.

أبطال العمل:

مسلسل أب ولكن من بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم محمد فراج وهاجر أحمد وسلوي عثمان وعفاف رشاد ومحمد أبو داود ، هايدي عبدج الخالق ،من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ، ومن إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسي.

حلقات مسلسل أب ولكن وقنوات العرض:

العمل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية