محمد صبحي منتقدا الدراما: فيه من يطلق عليهم فنانات عملوا مقاطع " تيك توك" ومضوا عقود 7مسلسلات

انتقد الفنان محمد صبحي، شكل وحال الدراما في الفترة الحالية، قائلا:" فيه من يطلق عليهم فنانات عملوا مقاطع “ تيك توك ” ومضوا عقود سبع مسلسلات ".

وقال محمد صبحي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ الصورة ” المذاع على ق4ناة “ النهار”، :" اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال في غرفة مغلقة يعمل الآن في خمسة وستة أعمال درامية، وفيه فنانين عظام ومبدعين قاعدين في بيوتهم".

وتابع محمد صبحي :" لقيت اللي يربيني فنيًا ويقول لي عيب. وسألته مجددًا: من قال لك يومًا عيب؟ ليجيب: فؤاد المهندس قال لي ذلك لأني قلت جملة تحمل معنيين، فقال لي: عيب يا صبحي. وكذلك سعد أردش".



واكمل: وصلنا لزمن قليل فيه من يقول عيب، وسوف نصل لزمن لن نجد فيه من سيقول لنا عيب؛ لأن الجميع سيفعل العيب. متسائلاً : ماذا تعني كلمة تريند؟ وماذا كسبنا منه؟"

